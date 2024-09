Dva poslanecké kluby v Trnave trvajú na ročných kontrolách MAD

Trnava 24. septembra (TASR) - Menšinové poslanecké kluby trnavského mestského zastupiteľstva Trnava pre každého a Trnava nás spája trvajú na tom, aby hlavný kontrolór mesta vykonával na ročnej báze finančnú kontrolu a kontrolu realizovaných investícií u prevádzkovateľa tamojšej mestskej autobusovej dopravy (MAD), spoločnosti Arriva Trnava. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol trnavský mestský poslanec Branislav Baroš. Hlavná kontrolórka mesta Monika Černayová na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva informovala, že za posledné štyri roky boli realizované dve kontroly.



Baroš poukázal na to, že v rámci najnovšej aktualizácie rozpočtu mesta bol presunutý viac ako milión eur z rezervného fondu na krytie bežných výdavkov. "Čo je pre nás otázne a zarážajúce, je položka, ktorá tvorí asi polovicu tejto sumy, a to transfer pre spoločnosť Arriva," podotkol. Pýta sa, akým spôsobom využije spoločnosť tieto prostriedky. Oba menšinové poslanecké kluby trvajú na tom, aby hlavný kontrolór mesta realizoval v spoločnosti pravidelné ročné kontroly.



Hlavná kontrolórka mesta Trnava Černayová na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva ozrejmila, že za posledné štyri roky boli realizované u prevádzkovateľa MAD dve kontroly. Do najnovšieho plánu kontrolnej činnosti nezaradila spoločnosť podľa vlastných slov preto, lebo ešte neuplynul rok od podpisu novej zmluvy. Viceprimátor Marcel Krajčo uviedol, že celková suma príspevku na MAD je približne na úrovni predošlého roka.