Dva roky vojny na Ukrajine si v Banskej Bystrici pripomenú happeningom

Banská Bystrica 22. februára (TASR) - Ukrajinsko-slovenská komunita a Centrum materiálnej pomoci (CMP) organizuje v Banskej Bystrici pri príležitosti druhého výročia začiatku vojny na Ukrajine podujatia, ktorými ju pripomenie, a aj vznik dobrovoľníckeho centra pomáhajúceho najzraniteľnejším vojnovým utečencom.



Ako TASR vo štvrtok informovala koordinátorka CMP Zuzana Janíčková, v piatok (23. 2.) o 19.00 h sa v Bábkovom divadle na Rázcestí uskutoční premietanie filmu 20 dní v Mariupole. O deň neskôr, 24. februára o 15.30 h, bude na Námestí SNP hudobno-výtvarný happening Zatiaľ sme tu...2 roky od začiatku totálnej vojny.



"Happening v úvode počas znenia klavírnej sonáty ukrajinského skladateľa Viktora Kosenka priblíži tragédiu kolapsu vodnej priehrady Kachovka a v druhej časti prostredníctvom zvukových záznamov odtlmočí výpovede deviatich dotknutých ľudí k téme vojny na Ukrajine," priblížila Janíčková.



Deň otvorených dverí pri príležitosti druhých narodenín dobrovoľníckeho centra sa pod názvom Zatiaľ sme tu...2. výročie otvorenia CMP uskutoční 27. februára o 16.00 h na Komenského ulici. Vzniklo tri dni po vypuknutí vojny ako reakcia na dopyt po materiálnej pomoci pre vojnových utečencov v Banskobystrickom samosprávnom kraji.



"Do dnešných dní každomesačne poskytuje materiálnu pomoc 600 až 900 najzraniteľnejším utečencom z Ukrajiny a od júna 2022 i ďalším zraniteľným skupinám. Sú to ľudia bez domova, rodiny z prostredia generačnej chudoby, tranzitní migranti, osamelí seniori, samoživitelia alebo rodiny so zdravotne znevýhodneným členom rodiny," uviedla Janíčková.



CMP je dobrovoľnícke centrum, ktoré materiálnu pomoc získava výlučne z materiálnych a finančných darov ľudí. Nezamestnáva nikoho, jeho tím tvorí viac ako 60 dobrovoľníkov z celého kraja.