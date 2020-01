Katolícka univerzita v Ružomberku oslavuje dvadsiate výročie

Ružomberok 26. januára (TASR) – Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku si tento rok pripomenie 20. výročie založenia rôznymi podujatiami pre študentov i širokú verejnosť. TASR o tom informoval Martin Pinkoš z KU.



"Cieľom je posilniť našu identitu a zvýšiť povedomie o škole tak, aby čoraz viac mladých ľudí chcelo študovať na jedinej katolíckej univerzite na Slovensku. Aj naďalej chceme najmä skutkami napĺňať naše motto 'formujeme myseľ a srdce'," skonštatoval rektor KU Jaroslav Demko.



Novinkou bude prvý ročník multižánrového festivalu Akademický Ružomberok UNIUM. "Študentom z domova i zo zahraničia poskytne od 21. do 23. apríla 2020 priestor prezentovať umeleckú či vedeckú tvorbu. Pre obyvateľov mesta si KU pripravila 19. februára v ružomberskom Kine Kultúra filmovú prehliadku s názvom Ružomberok – univerzitné mesto. Na návštevníkov čakajú štyri filmy z prostredia vysokej školy. Festival vyvrcholí premiérou nového dokumentárneho filmu Made in Ružomberok, ktorý natočil absolvent KU Jakub Krška," uviedol Pinkoš.



"Aktuálne chystáme v univerzitnej knižnici miestnosť, v ktorej bude zmapovaná história školy. Zároveň to bude priestor na zhromažďovanie informácií o aktuálnom dianí univerzity. Pravdepodobne bude niesť názov Kabinet histórie Katolíckej univerzity, čím by sme chceli študentom i verejnosti pripomínať, že by sme nemali zabúdať na našu históriu," vysvetlil Demko s tým, že otvorenie kabinetu dejín a expozície o KU je naplánované v druhej polovici júna 2020.



Súčasťou tohtoročných osláv KU bude aj deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 4. februára, detská univerzita pre najmenších a letná univerzita pre stredoškolákov. Centrálne oslavy sú naplánované na 23. septembra 2020, ako dodal Pinkoš.



KU vznikla v roku 2000 s dvoma fakultami – pedagogickou a filozofickou. "Postupne sa rozšírila o fakultu zdravotníctva a teologickú fakultu, ktorá sídli v Košiciach. Dnes sa v Ružomberku nachádzajú aj nová moderná budova univerzitnej knižnice a športové ihriská. Školu aktuálne navštevuje takmer 3700 študentov z celého Slovenska, ktorí si môžu vybrať zo 70 študijných programov," uzavrel Pinkoš.