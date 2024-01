Prerušil ich alarm: Dvaja Bratislavčania poškodili 22 pivničných dverí

Bratislava 8. januára (TASR) - Obvineniu z prečinu poškodzovania cudzej veci v súbehu so zločinom krádeže čelí 29-ročný Martin T. a 33-ročný Filip N. z Bratislavy. Obaja ešte minulý týždeň poškodili 22 dverí vedúcich do pivničných priestorov na ulici Staré Grunty. V lúpeži im zabránilo spustenie alarmov v pivničných priestoroch a príchod policajnej hliadky. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Páchatelia doposiaľ neznámym spôsobom poškodili dvadsaťdva dverí vedúcich do pivničných priestorov, pričom niektoré vypáčili. Avšak pri svojom čine boli vyrušení hliadkou polície," konštatuje polícia.



Oboch mužov obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Vyšetrovateľ zároveň spracoval návrh na vzatie obvinených do väzby. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.