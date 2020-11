Dvaja Bratislavčania sú obvinení z neoprávneného nakladania s odpadmi

Bratislava 5. novembra (TASR) - Obvineniu z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi spáchaného spolupáchateľstvom čelí 52-ročný Stanislav a 52-ročný Slavomír, obaja z Bratislavy. Spomínaný Slavomír je okrem toho obvinený aj zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



Podľa doterajších informácií mal Stanislav ako predstaviteľ vrcholového manažmentu jedného z poľnohospodárskych družstiev v Bratislave od presne nezisteného času, najskôr však od augusta 2014 do októbra 2017, konať v rozpore so základnými povinnosťami vedúceho zamestnanca. Na základe dohody s obvineným Slavomírom mal umožniť ďalšej spoločnosti, v rozpore s obsahom zmluvných podmienok, dovážať a uložiť odpad rôzneho druhu v areáli družstva.







"Súčasne mal umožniť časť navozeného odpadu ponechať voľne ležať na kopách a časť pod zámienkou vytvorenia parkovacej plochy použiť na terénnu úpravu areálu družstva, pričom uložený odpad tam mal ponechať bez ďalšieho úmyslu ho zneškodniť či zhodnotiť v zmysle zákona," priblížila Martiniaková. Tým malo dôjsť k neoprávnenému nakladaniu s odpadom v rozsahu 420.608 eur.



Okrem toho mal Slavomír, pravdepodobne od konca januára 2015 do druhej polovice novembra 2017, na poľnohospodárskej pôde vo vinohradníckej oblasti v Bratislave, v rozpore s obsahom zmluvných podmienok a bez iného právneho titulu, skládkovať odpad rôzneho druhu. "S uloženým odpadom mal prostredníctvom podnikateľskej činnosti rôzne manipulovať a následne ponechať bez ďalšieho úmyslu ho zneškodniť, prípadne zhodnotiť v zmysle zákona," poznamenala Martiniaková s tým, že svojim konaním mal neoprávnene nakladať s odpadom v rozsahu 977.734 eur.



Obom obvineným hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov.