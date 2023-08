Dvaja investori chcú v Lučenci vytvoriť 400 pracovných miest

Lučenec 16. augusta (TASR) – Spoločnosti DOMY IQ a EV-GP chcú v priemyselnom parku v Lučenci vytvoriť približne 400 nových pracovných miest. Poslanci mesta na júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili prenájom pozemkov pre dvojicu investorov, tí aktuálne pracujú na organizačno-technickej príprave výstavby nových závodov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Po schválení prenájmu pozemkov samospráva s oboma investormi podpísala zmluvy. Firmy podľa mesta potvrdili finančnú, personálnu i technickú pripravenosť na realizovanie svojich zámerov a pracujú na príprave investícií, projektových dokumentáciách a potrebných povoleniach. V septembri sa má v Lučenci konať i stretnutie investorov so zástupcami stredných škôl a tunajšieho úradu práce, na ktorom sa bude diskutovať o možnostiach otvorenia nových študijných odborov.



Samospráva záujem spoločností o investovanie v lučeneckom priemyselnom parku víta a chce byť v procese prípravy zámerov nápomocná. "Nové pracovné miesta pomôžu nielen Lučenčanom, ale aj obyvateľom zo širšieho okolia. Pridanou hodnotou okrem vytvorenia nových pracovných miest je aj ekologické zameranie oboch firiem, ktoré dokonca prejavili záujem navzájom spolupracovať," uviedla primátorka Alexandra Pivková.



Spoločnosť EV-GP chce v Lučenci vybudovať závod na výrobu a montáž batériových úložísk a nabíjacích staníc pre automobily. Firma v súčasnosti pôsobí v Spišskej Novej Vsi, pre vyťažené kapacity však hľadá lokalitu na rozšírenie výroby. Druhý investor, spoločnosť DOMY IQ, sa zameriava na výrobu mobilných modulárnych montovaných drevodomov. Výrobnú halu má aktuálne v obci Veľké Rovné, v najbližších rokoch však plánuje výrobu navýšiť.



Obe firmy chcú spolupracovať pri vytvorení spoločného showroomu v širšom centre mesta, pre verejnosť by mohol byť prístupný na jeseň. Objekt by mal slúžiť aj ako informačné stredisko na prezentáciu spoločností, firmy tu v budúcnosti plánujú realizovať i nábor zamestnancov.