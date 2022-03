Dvaja kandidáti na predsedu NSK budú spolupracovať

Nitra 28. marca (TASR) – Zatiaľ jediní oficiálne ohlásení kandidáti na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Daniel Balko (Spolu, Šanca, DS a ODS) a Martina Holečková (KDH) chcú vo volebnej kampani spolupracovať. V pondelok sa navyše v spoločnom vyhlásení zaviazali, že do finále volieb pôjde napokon iba jeden z nich. Ten, ktorý bude mať väčšiu šancu na zvolenie.



Podľa Balka je nevyhnuté, aby vo vedení kraja došlo k zmene. Aby ju bolo možné dosiahnuť, mala by podľa jeho slov v NSK vzniknúť veľká pravicová koalícia. „Potrebujeme zmenu, ktorá na jednej strane prinesie iniciatívnosť, aktivitu, schopnosť komunikovať, spájať a prinášať nové rozvojové impulzy a na druhej strane bude zárukou demokratického, proeurópskeho a transatlantického smerovania kraja. Obaja sme hlboko presvedčení, že najväčšou šancou na takúto zmenu bude vytvorenie širokého bloku stredopravých strán a spoločný postup do zdvojených volieb. Opätovne obaja na vytvorenie takejto koalície vyzývame,“ skonštatoval Balko.



Kandidátka KDH zdôraznila, že tak, ako by sa nemali trieštiť hlasy na poslancov NSK, nemali by sa rozdeľovať ani pri voľbe predsedu kraja. „Preto tu dnes stojíme a dávame spoločné vyhlásenie, že kandidovať na post predsedu NSK bude iba jeden z nás. Kampaň budeme robiť samostatne až do chvíle, keď prijmeme zodpovedné rozhodnutie o tom, kto z nás bude kandidátom na post predsedu NSK. Ak aj jeden z nás nebude kandidovať, jeho politická agenda a zámery zostanú naďalej našim spoločným programom. Obaja berieme svoju kandidatúru maximálne vážne, chceme však dokázať, že záujmy nášho regiónu sú pre nás dôležitejšie ako naše ambície,“ uviedla Holečková.



O tom, kto sa napokon vzdá kandidatúry v prospech spolukandidáta, by sa podľa Balka malo rozhodnúť do niekoľkých mesiacov. „Budeme pritom vychádzať zo všetkých relevantných údajov, aby sme my i strany, ktoré nás nominovali, urobili čo najlepšie rozhodnutie. Určite pri rozhodovaní využijeme prieskumy, fokusové skupiny a ďalšie nástroje,“ vysvetlil.



Podľa jeho slov sa konečné rozhodnutie nebude zbytočne odďaľovať. „Sme realisti. Vieme, že ak chceme robiť naplno kampaň, tak voliči musia včas vedieť, kto z nás napokon bude konečným kandidátom. Chceme si preto nechať aspoň dva mesiace na to, aby sme kampaň mohli robiť naozaj naplno a potom prijmeme rozhodnutie. Tie dva mesiace sú zároveň aj obdobím, keď sa k nám môžu pridať ďalší, nielen stredopravé strany, ale aj ich prípadní kandidáti na predsedu kraja,“ dodal Balko.