Mladíci napadli na stavenisku pri moste Apollo 30-ročného muža

Bratislava 17. mája (TASR) - Dvaja mladíci z Bratislavy napadli 30-ročného Čecha na stavenisku v blízkosti mosta Apollo. Hrozí im trojročný pobyt za mrežami. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Doterajšie vyšetrovanie ukazuje, že 20-roční mladíci Denis Z. a David P. udierali muža päsťami do hlavy, kopali do rôznych častí tela, udreli ho dreveným hranolom do tváre a hádzali do neho kocky zámkovej dlažby. Čech utrpel viaceré zranenia. Mladíci po napadnutí z miesta utiekli.



"Ani nie do hodiny po tomto čine boli spozorovaní hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru Ružinov západ v blízkosti Pribinovej ulice a následne obmedzení na osobnej slobode," poznamenal Szeiff. Dodal, že policajti ich eskortovali na policajné oddelenie. Vyšetrovateľ ich obvinil z trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví.



"Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný aj podnet na väzobné stíhanie obvinených mužov, s ktorým sa sudca stotožnil a obaja obvinení sú v súčasnosti stíhaní väzobne," dodal Szeiff.