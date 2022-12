Peniaze im nestačili: Mladíci sa vyhrážali taxikárovi, ukradli mu auto

Valaliky 13. decembra (TASR) - Zo zločinov lúpeže a vydierania obvinila polícia dvoch 20-ročných mladíkov z obce Valaliky (okr. Košice-okolie), jedného z nich aj z neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Prípad sa stal v nedeľu (11. 12.), keď sa mladíci nechali do Valalík doviezť taxíkom, kde podľa vyšetrovania vytiahli nôž a taxikárovi sa vyhrážali zabitím aj likvidáciou rodiny, ak im nedá celú tržbu. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Obvinení mali navyše od taxikára žiadať, aby im ďalšie peniaze vybral z bankomatu. Keďže však na účte nemal finančnú hotovosť, ktorú žiadali, s nožom ho prinútili v jednej z košických záložní založiť mobilný telefón. Muža ďalej nútili, aby ich spolu s ďalšími osobami vozil po rôznych obciach v okrese Košice-okolie.



"Preľaknutý taxikár využil príležitosť, a keď ho opäť žiadali zistiť stav financií na účte pri jednom z bankomatov, mladíkom ušiel a všetko oznámil na najbližšom útvare Policajného zboru. Keď to jeden z mladíkov zistil, s autom poškodeného z miesta ušiel, no po niekoľkých kilometroch havaroval," uviedla Ivanová.



Zanedlho obaja mladíci skončili v rukách mužov zákona a putovali do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na ich väzobné stíhanie, v prípade dokázania viny im hrozí trest väzenia na sedem až 12 rokov.