Dvaja muži sa cez mobilnú aplikáciu vyhrážali fyzickou likvidáciou

Bratislava 4. júna (TASR) - Obvineniu čelia dvaja muži, 36-ročný Roman H. a 40-ročný Ján V., ktorí sa mali inému mužovi vyhrážať fyzickou likvidáciou. Dôvodom malo byť vymáhanie dlhu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Obvinení sa mali mužovi vyhrážať prostredníctvom mobilnej aplikácie, správy mali posielať približne desať- až dvadsaťkrát za deň, a to z dôvodu vymáhania dlhu. Pri posielaní správ to však podľa polície neskončilo. Muža mali zároveň vylákať do automobilovej predajne na Tuhovskej ulici v Bratislave. Pod vyhrážkami strelnou zbraňou ho previezli na doposiaľ nezistené miesto v blízkosti lesa v Rači. Tam bol po slovnej potýčke a hrozbe použitia strelnej zbrane napadnutý do tváre.



Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie za pokračovací zločin vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva a za obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie oboch mužov, s ktorým sa sudca stotožnil. Pri preukázaní viny pred súdom hrozí obvineným trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov.