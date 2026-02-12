< sekcia Regióny
Dvaja muži sú po výbuchu plynu v Tornali v život ohrozujúcom stave
Dvaja muži boli po výbuchu v Tornali s vážnymi popáleninami a na umelej pľúcnej ventilácii transportovaní do nemocnice Košice - Šaca.
Autor TASR
Tornaľa 12. februára (TASR) - Po stredajšom (11. 2.) výbuchu plynu v Tornali sú dvaja muži v život ohrozujúcom stave. Stav tretieho muža, ktorého zranenia si vyžadovali hospitalizáciu, je stabilizovaný.
Dvaja muži boli po výbuchu v Tornali s vážnymi popáleninami a na umelej pľúcnej ventilácii transportovaní do nemocnice Košice - Šaca. „Na klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie sme v stredu večer prijali popálených pacientov vo veku 76 a 45 rokov v šokovom stave. Pacienti sú hospitalizovaní a sú v život ohrozujúcom stave,“ priblížila pre TASR manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková.
Ďalšieho pacienta, 55-ročného muža, previezli záchranári z miesta udalosti s popáleninami druhého stupňa do nemocnice v Rimavskej Sobote. „Pacient bol do nemocnice privezený so stredne ťažkými zraneniami. Aktuálne je jeho zdravotný stav stabilizovaný,“ uviedla pre TASR PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
K výbuchu plynu v Tornali došlo v stredu podvečer v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici. V byte na druhom poschodí mala vybuchnúť propán-butánová fľaša, v dôsledku čoho došlo aj k požiaru bytu. Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Revúcej a Tornale i dobrovoľní hasiči z Gemerskej Vsi, požiar sa im podarilo zlikvidovať po viac ako štyroch hodinách. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.
