Dvaja muži v Sabinove napadli vodiča autobusu, skončili v cele

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Policajná hliadka zadržala 35-ročného a 28-ročného muža.

Autor TASR
Sabinov 14. mája (TASR) - Dvoch mužov podozrivých z výtržníctva zadržala polícia po incidente na autobusovej stanici v Sabinove, pri ktorom napadli vodiča autobusu. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, došlo k tomu v stredu (13. 5.) popoludní na Ulici kpt. Nálepku.

„Vodič upozornil dvoch mužov, že z dôvodu, že sú zjavne pod vplyvom alkoholu, im v zmysle prepravného poriadku nebude umožnená preprava autobusom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v reakcii na to vodiča fyzicky napadli. Policajná hliadka zadržala 35-ročného a 28-ročného muža, obaja skončili v cele policajného zaistenia.
