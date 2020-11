Dvaja muži z Turne nad Bodvou a Košíc čelia obvineniu z krádeže

Petrovany 3. novembra (TASR) – Zo zločinu krádeže polícia obvinila 35-ročného muža z obce Turňa nad Bodvou a 27-ročného muža z Košíc. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V nedeľu (1. 11.) podvečer v obci Petrovany, v okrese Prešov, vypáčili vstupné dvere v zadnej časti objektu prevádzky s úmyslom vojsť dnu, čo sa im ale nepodarilo, keďže boli vyrušení jej majiteľom. Škoda, ktorú spôsobili, vznikla iba na poškodení dverí, a to vo výške 50 eur," povedala Ligdayová s tým, že muži boli umiestnení do cely policajného zaistenia.



Prešovský okresný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov.