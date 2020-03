Dvaja obvinení v súvislosti s výbuchom plynu ostávajú na slobode

Prešov 3. marca (TASR) – Obvinení Martin M. a Milan H. v súvislosti s výbuchom plynu a následným požiarom na Mukačevskej ulici v Prešove ostávajú na slobode. V utorok o tom rozhodol senát Krajského súdu (KS) v Prešove. Muži sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu.



"Senát Krajského sudu v Prešove na dnešnom verejnom zasadnutí zamietol sťažnosť krajského prokurátora proti rozhodnutiu Okresného súdu (OS) v Prešove, ktorý v prípade dvoch obvinených rozhodol o nevzatí do väzby," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že rozhodnutie je právoplatné.



"Sme spokojní s rozhodnutím, rešpektujeme ho, ale nestotožňujeme sa so všetkým, čo bolo uvedené v odôvodnení, ale stíhanie pokračuje ďalej, bude sa dokazovať," povedal obhajca obvinených Milan Knop s tým, že obvinení svoju vinu ani sčasti nepriznávajú. "Tá najpodstatnejšia vec je, že nie je k dnešnému dňu urobený jeden znalecký posudok z oblasti stavebníctva, a to asi vystihuje unáhlenosť krokov orgánov činných v trestnom konaní," doplnil druhý z obhajcov Michal Juhás. Je presvedčený o nevine svojich klientov. "Pevne verím, že sa stiahne obvinenie v rozsahu minimálne úmyselného trestného činu," skonštatoval Juhás.



Senát v tejto trestnej veci podľa sudkyne Krajského súdu Moniky Halkociovej rozhodoval len o tom, či je potrebné vyšetrovanie voči obvineným Martinovi M. a Milanovi H. viesť väzobne. "Skutočnosť, že obvinení neboli vzatí do väzby, neznamená, že nebude pokračovať trestné stíhanie alebo že by KS mal akúkoľvek pochybnosť o dôvodnosti vedenia trestného stíhania aj proti týmto páchateľom," uviedla sudkyňa v odôvodnení rozhodnutia.



Obvinených, o ktorých súd v utorok rozhodoval, polícia zadržala 21. februára. Okresný súd (OS) v Prešove 25. februára rozhodol, že budú stíhaní na slobode, a prepustil ich zo zadržania.



Trestné konanie je v súčasnosti vedené voči piatim obvineným. Obvinených Jána R., Mareka T. a Ondreja T. poslal OS v Prešove do väzby 9. decembra 2019. KS jeho rozhodnutie 30. decembra potvrdil. Traja živnostníci boli v utorok predvedení pred súd s cieľom neverejného informatívneho výsluchu. Sudca ho prerušil do stredy (4. 3.), keď bude o 9.00 h pokračovať. Súd má rozhodnúť o žiadosti ich obhajcu o prepustenie, ako aj návrhu prokurátora o rozšírenie väzby.



Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od 16. do 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. V piatok 17. januára bol asanovaný, vyvezený a uskladnený celý zostávajúci skelet bytového domu.