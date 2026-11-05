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Dvaja obvinení z pokusu o vraždu taxikára v Seredi sú naďalej vo väzbe
Obvinení Samuel a Denis sa mali k skutku priznať a oľutovať svoje konanie.
Autor TASR
Trnava 5. novembra (TASR) - Dvaja mladíci obvinení v prípade augustového pokusu o vraždu taxikára v Seredi sú naďalej stíhaní väzobne. Kriminálna polícia na prípade naďalej pracuje, pričom v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony. TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
„Vzhľadom na prebiehajúce konanie nemôžeme k prípadu poskytnúť bližšie informácie,“ priblížila Antalová. Sudkyňa pre prípravné konanie vzala obvinených do väzby 11. augusta.
„Proti uzneseniu o vzatí do väzby podali sťažnosti, o ktorých Krajský súd v Trnave rozhodol na neverejnom zasadnutí konanom dňa 3. septembra tak, že sťažnosti obvinených zamietol,“ dodal pre TASR hovorca Krajského súdu v Trnave Martin Pogádl.
Obvinení Samuel a Denis sa mali k skutku priznať a oľutovať svoje konanie. Samuelov ustanovený právny zástupca Peter Ošváth médiám v auguste uviedol, že dvojica mala úmysel olúpiť taxikára, ktorý sa však intenzívne bránil. Minimálne jeden z útočníkov mal byť podľa neho pod vplyvom drog.
Dvojica v tom čase 17-ročných mladíkov nastúpila 5. augusta krátko pred polnocou do vozidla taxislužby. Štyridsaťosemročného vodiča fyzicky napadli po tom, ako ich odviezol k miestnemu kempingu. V útoku potom mali pokračovať aj mimo auta. Po skutku mali z vozidla zobrať mobilné telefóny a peňaženku s menšou hotovosťou. Taxikár utrpel množstvo vážnych zranení.
„Vzhľadom na prebiehajúce konanie nemôžeme k prípadu poskytnúť bližšie informácie,“ priblížila Antalová. Sudkyňa pre prípravné konanie vzala obvinených do väzby 11. augusta.
„Proti uzneseniu o vzatí do väzby podali sťažnosti, o ktorých Krajský súd v Trnave rozhodol na neverejnom zasadnutí konanom dňa 3. septembra tak, že sťažnosti obvinených zamietol,“ dodal pre TASR hovorca Krajského súdu v Trnave Martin Pogádl.
Obvinení Samuel a Denis sa mali k skutku priznať a oľutovať svoje konanie. Samuelov ustanovený právny zástupca Peter Ošváth médiám v auguste uviedol, že dvojica mala úmysel olúpiť taxikára, ktorý sa však intenzívne bránil. Minimálne jeden z útočníkov mal byť podľa neho pod vplyvom drog.
Dvojica v tom čase 17-ročných mladíkov nastúpila 5. augusta krátko pred polnocou do vozidla taxislužby. Štyridsaťosemročného vodiča fyzicky napadli po tom, ako ich odviezol k miestnemu kempingu. V útoku potom mali pokračovať aj mimo auta. Po skutku mali z vozidla zobrať mobilné telefóny a peňaženku s menšou hotovosťou. Taxikár utrpel množstvo vážnych zranení.