< sekcia Regióny
NEZODPOVEDNÝ MLADÍK: Opitý 17-ročný šofér nabúral do hypermarketu
Autor TASR
Nitra 30. marca (TASR) - Dvaja opití vodiči spôsobili počas uplynulého víkendu dopravné nehody v Nitrianskom kraji. Vyplýva to z informácií Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre.
Vo Vrábľoch narazilo osobné vozidlo do rohu budovy hypermarketu. Šoféroval ho 17-ročný mladík, ktorému namerali 1,6 promile alkoholu. Policajti zároveň zistili, že mladík nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Vozidlo, ktoré viedol, mu nepatrilo a nemal ani súhlas jeho majiteľa na používanie. Mladík podľa polície naplnil skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného užívania motorového vozidla.
V obci Rajčany v okrese Topoľčany spôsobil dopravnú nehodu 43-ročný vodič, ktorému počas následnej dychovej skúšky namerali 2,02 promile alkoholu.
V Nitre jazdil 43-ročný vodič osobného auta v čase zákazu viesť motorové vozidlá. Ten mal uložený do októbra 2026. Muž sa odmietol podrobiť lekárskemu vyšetreniu na zistenie omamných látok v organizme.
V čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý mal uložený do januára 2027, si sadol za volant v Seliciach v okrese Šaľa 39-ročný vodič osobného vozidla.
V Šali jazdil v čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý mal uložený do októbra tohto roka, 62-ročný vodič osobného auta.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele. Obvinení boli z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
