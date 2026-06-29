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Dvaja petržalskí poslanci kritizujú nákupy s Detským centrom Sielnica
Mestská časť v reakcii pre TASR poukázala na to, že DC Sielnica pôsobí roky ako dodávateľ verejného sektora naprieč celým Slovenskom, a to pre štát, samosprávu či školy.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Dvaja z miestnych poslancov z klubu Team Bratislava/PS, Pavol Škápik a Marek Tydor, kritizujú mestskú časť (MČ) Petržalka pod vedením starostu Jána Hrčku za nákup nafukovacieho vodného parku na Veľkom Draždiaku i nákladných áut. Nepozdáva sa im, že ich mestská časť kúpila od neziskovej organizácie Detské centrum (DC) Sielnica, ktorej riaditeľom je nominant SNS Peter Gnida. Nepáči sa im ani zintenzívnenie obchodných vzťahov. Mestská časť problém s kúpami od registrovaného sociálneho podniku pôsobiaceho ako dodávateľ verejného sektora naprieč Slovenskom nevidí. Poukazuje nielen na šetrenie verejných financií.
„Skutočnosť, že petržalský starosta nakupuje všetko od IT techniky cez ojazdené nákladiaky až po nafukovacie vodné atrakcie od jedného a toho istého politicky exponovaného subjektu, prirodzene vyvoláva vážne podozrenia,“ skonštatoval predseda poslaneckého klubu Škápik.
Poslancom sa nepozdáva, že mestská časť kúpila od neziskovej organizácie nafukovací vodný park za viac ako 180.000 eur a ojazdené nákladné autá za 160.000 eur, pričom gro jej činnosti sa sústredí na odpredaj kancelárskej a výpočtovej techniky a odpredaj ojazdených vozidiel sa v oficiálnej obchodnej činnosti neziskovej organizácie „bežne nenachádza“.
Poukazujú aj na zintenzívnenie obchodných vzťahov, čo sa prejavilo v zakontrahovaných zmluvách. Kým v roku 2022 vyfakturovalo centrum mestskej časti 20.000 eur, v prvom polroku tohto roka to bolo takmer 400.000 eur. „Prečo v meste, kde pôsobia stovky odborných firiem či neziskových organizácií, starosta opakovane posiela peniaze Petržalčanov malej organizácii vzdialenej 200 kilometrov od Bratislavy? Sústrediť takto nesúrodé zákazky pod jednu strechu nedáva ekonomický zmysel,“ poznamenal Tydor, člen finančnej komisie.
Mestská časť v reakcii pre TASR poukázala na to, že DC Sielnica pôsobí roky ako dodávateľ verejného sektora naprieč celým Slovenskom, a to pre štát, samosprávu či školy. Ako mnohé iné registrované sociálne podniky uvádza aj svoje výhody oproti komerčným dodávateľom. A ako iné sociálne podniky sa venuje aj predaju či prepredaju tovarov s pridanou hodnotou, ktorou je zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením. „Čo bol v uplynulých rokoch niekoľkokrát zo stoviek zákaziek aj príklad nákupu časti ojazdených automobilov pre náš úrad, techniky pre našu údržbu či nafukovacej atrakcie pre náš nový Letný aquapark Draždiak,“ uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Výhodou registrovaných sociálnych podnikov je totiž podľa nej napríklad značne znížená sadzba DPH, ktorú si v rámci procesov verejného obstarávania vedia uplatniť bez toho, aby bolo možné ich ponuky vyhodnotiť ako nelegitímne. Namiesto bežných 23 percent sadzby využívajú päťpercentnú sadzbu. Je to pritom zákonná výhoda, ktorú štát dovoľuje na podporu činnosti a aktivít sociálnych podnikov. Ak by teda mestská časť nakupovala nafukovaciu atrakciu od komerčného dodávateľa, len na štandardnej sadzbe DPH by zaplatila o vyše 30.000 eur viac. Aj preto považuje nákup letnej atrakcie na Veľkom Draždiaku za transparentný a hospodárny s dôrazom na čo najnižšiu možnú cenu.
Na margo obchodných činností dodávateľa mestská časť podotýka, že buď nimi dodávateľ disponuje, alebo nie, a v kontexte toho preto nerozumie, ak poslanci hovoria o činnosti, ktorá sa tam „bežne nenachádza“. Ako samospráva nemá štatistiky o tom, koľko sociálnych podnikov na Slovensku má vo svojej činnosti aj nákup a prepredaj tovaru. Za dôležité však považuje, že DC Sielnica tým vždy disponovalo a splnilo všetky zákonné požiadavky na to, aby v prípade poskytnutia najvýhodnejšej ceny v danom verejnom obstarávaní uspelo. „V Petržalke sme nikdy nediskriminovali, nediskriminujeme a ani nebudeme diskriminovať len na základe politických preferencií, čo by bolo v procese verejného obstarávania samo osebe protizákonné,“ doplnila Halašková.
Mestská časť takisto podotýka, že aj pri iných nákupoch dokázala vďaka zapojeniu partnera zo sociálnej sféry ušetriť desiatky tisíc eur, ktoré investovala do iných verejnoprospešných projektov.
„Skutočnosť, že petržalský starosta nakupuje všetko od IT techniky cez ojazdené nákladiaky až po nafukovacie vodné atrakcie od jedného a toho istého politicky exponovaného subjektu, prirodzene vyvoláva vážne podozrenia,“ skonštatoval predseda poslaneckého klubu Škápik.
Poslancom sa nepozdáva, že mestská časť kúpila od neziskovej organizácie nafukovací vodný park za viac ako 180.000 eur a ojazdené nákladné autá za 160.000 eur, pričom gro jej činnosti sa sústredí na odpredaj kancelárskej a výpočtovej techniky a odpredaj ojazdených vozidiel sa v oficiálnej obchodnej činnosti neziskovej organizácie „bežne nenachádza“.
Poukazujú aj na zintenzívnenie obchodných vzťahov, čo sa prejavilo v zakontrahovaných zmluvách. Kým v roku 2022 vyfakturovalo centrum mestskej časti 20.000 eur, v prvom polroku tohto roka to bolo takmer 400.000 eur. „Prečo v meste, kde pôsobia stovky odborných firiem či neziskových organizácií, starosta opakovane posiela peniaze Petržalčanov malej organizácii vzdialenej 200 kilometrov od Bratislavy? Sústrediť takto nesúrodé zákazky pod jednu strechu nedáva ekonomický zmysel,“ poznamenal Tydor, člen finančnej komisie.
Mestská časť v reakcii pre TASR poukázala na to, že DC Sielnica pôsobí roky ako dodávateľ verejného sektora naprieč celým Slovenskom, a to pre štát, samosprávu či školy. Ako mnohé iné registrované sociálne podniky uvádza aj svoje výhody oproti komerčným dodávateľom. A ako iné sociálne podniky sa venuje aj predaju či prepredaju tovarov s pridanou hodnotou, ktorou je zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením. „Čo bol v uplynulých rokoch niekoľkokrát zo stoviek zákaziek aj príklad nákupu časti ojazdených automobilov pre náš úrad, techniky pre našu údržbu či nafukovacej atrakcie pre náš nový Letný aquapark Draždiak,“ uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Výhodou registrovaných sociálnych podnikov je totiž podľa nej napríklad značne znížená sadzba DPH, ktorú si v rámci procesov verejného obstarávania vedia uplatniť bez toho, aby bolo možné ich ponuky vyhodnotiť ako nelegitímne. Namiesto bežných 23 percent sadzby využívajú päťpercentnú sadzbu. Je to pritom zákonná výhoda, ktorú štát dovoľuje na podporu činnosti a aktivít sociálnych podnikov. Ak by teda mestská časť nakupovala nafukovaciu atrakciu od komerčného dodávateľa, len na štandardnej sadzbe DPH by zaplatila o vyše 30.000 eur viac. Aj preto považuje nákup letnej atrakcie na Veľkom Draždiaku za transparentný a hospodárny s dôrazom na čo najnižšiu možnú cenu.
Na margo obchodných činností dodávateľa mestská časť podotýka, že buď nimi dodávateľ disponuje, alebo nie, a v kontexte toho preto nerozumie, ak poslanci hovoria o činnosti, ktorá sa tam „bežne nenachádza“. Ako samospráva nemá štatistiky o tom, koľko sociálnych podnikov na Slovensku má vo svojej činnosti aj nákup a prepredaj tovaru. Za dôležité však považuje, že DC Sielnica tým vždy disponovalo a splnilo všetky zákonné požiadavky na to, aby v prípade poskytnutia najvýhodnejšej ceny v danom verejnom obstarávaní uspelo. „V Petržalke sme nikdy nediskriminovali, nediskriminujeme a ani nebudeme diskriminovať len na základe politických preferencií, čo by bolo v procese verejného obstarávania samo osebe protizákonné,“ doplnila Halašková.
Mestská časť takisto podotýka, že aj pri iných nákupoch dokázala vďaka zapojeniu partnera zo sociálnej sféry ušetriť desiatky tisíc eur, ktoré investovala do iných verejnoprospešných projektov.