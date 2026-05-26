Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Regióny

Dvaja policajti udeľovali pokuty počas svojho voľna, čelia obvineniu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Policajti sú zaradení v rámci Košického kraja v okrese Trebišov, jeden na obvodnom oddelení a druhý na okresnom dopravnom inšpektoráte.

Autor TASR
Trebišov 26. mája (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil dvoch policajtov z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. „Obaja počas výkonu služby, ale aj v čase osobného voľna, mimo svojho služobného zaradenia, nezákonným spôsobom ukladali blokové pokuty vodičom a účastníkom cestnej premávky,“ informovala hovorkyňa úradu Andrea Dobiášová.

Policajti sú zaradení v rámci Košického kraja v okrese Trebišov, jeden na obvodnom oddelení a druhý na okresnom dopravnom inšpektoráte. „Takto získanú hotovosť si ponechávali a uvedené zistené priestupky riadnym spôsobom neevidovali, čím zneužili svoju právomoc a získali neoprávnený prospech na úkor iného,“ uviedla Dobiášová.

V pondelok (25. 5.) ráno v čase, keď boli obaja príslušníci na tzv. previerkach z telesnej zdatnosti, vyšetrovateľ ÚIS za účasti príslušníkov pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PPÚ KR PZ) Prešov osobne doručil uznesenie o vznesení obvinenia a následne oboch na mieste zadržal ako obvinených.

Obvineným zaistili mobilné telefóny a po zadržaní ich eskortovali na vykonávanie procesných úkonov. Policajtom hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov, stíhaní budú na slobode.
.

Neprehliadnite

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť