Dvaja primátorskí kandidáti v Trnave sa spojili, rozhodnú primárky

Trnava 30. augusta (TASR) - Kandidáti na primátora Trnavy Zuzana Bošnáková a Marián Galbavý sa spojili a zostavili pre jesenné komunálne voľby spoločnú kandidátku na poslancov mestského zastupiteľstva. Sú na nej zastúpené Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Sloboda a Solidarita (SaS), Spolu - občianska demokracia, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca, Sme rodina, Za ľudí, Kresťanská únia, Občianska konzervatívna strana. O tom, kto z dvojice pôjde v závere do volebného boja o primátorské kreslo, rozhodnú primárky. Informovali o tom obaja kandidáti na spoločnej tlačovej besede.



"Sme široká, ale hodnotovo zladená a vyvážená koalícia, ktorá ponúka 29 nových i staronových ľudí do zastupiteľstva. Zatiaľ ponúkame aj dvoch kandidátov na primátora. Našli sme spoločnú reč, spája nás pohľad na Trnavu a na to, čo mesto potrebuje," uviedla Bošnáková. Netradičné rozhodnutie mať v začiatku dvoch kandidátov dáva podľa nej príležitosť Trnavčanom bližšie ich spoznať a nakoniec vybrať relevantnejšieho. Koalícia plánuje urobiť zhruba po mesiaci predvolebnej kampane prieskum medzi obyvateľmi a aj na základe jeho výsledkov stanovia definitívneho primátorského kandidáta.



"Spájame sa, aby občan uveril svojmu pocitu, keď cíti, že v meste niečo nefunguje, je to skutočne pravda," doplnil Galbavý. Občania podľa neho často hovoria o tom, že virtuálny svet, ktorý je prezentovaný na sociálnych sieťach, je v skutočnosti odlišný od toho, ako mesto funguje. "Stojíme na prahu ťažkých časov aj pre samosprávy, treba si klásť otázku, kto mesto v nich povedie a ako bude vyzerať," uviedol. Dodal, že sa spojili pre budúcnosť Trnavy, "dali bokom svoje egá a svoje ambície".



Vo volebnej kampani pôjde každý z kandidátov na primátora podľa Bošnákovej "svojím štýlom". Predstavia občanom svoje priority a po rozhodnutí bude už jednotná kampaň.



Pre komunálne voľby v októbri 2022 ohlásili svoju kandidatúru na primátora v Trnave Zuzana Bošnáková (KDH), nezávislí Marián Galbavý (s podporou SaS, ODS, Šanca a DS), Branislav Baroš, Matej Lančarič a súčasný primátor Peter Bročka.