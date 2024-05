Dvaja telocvikári vychovávajú na Luníku IX víťazov súťaží

Košice 11. mája (TASR) - V Základnej škole (ZŠ) Ľ. Podjavorinskej na košickom sídlisku Luník IX rozvíjajú športové talenty žiakov. Učitelia telesnej výchovy Ivan Beluško a Peter Furman vedú športové záujmové útvary a so žiakmi sa zúčastňujú na súťažiach. Okrem iných ocenení majú v škole aj majsterku Slovenska v MMA, čo je mix bojových umení. TASR o tom informovala Edita Fabian Hilgartová zo ZŠ.



Furman vedie krúžok Bojovník, kde sa žiaci učia umeniu MMA. Na konci apríla (27. 4.) získali reprezentanti školy z majstrovstiev Slovenska SOMMA CUP deväť medailí, z toho štyri zlaté.



"Bojovým umením sa vie jednotlivec účinne brániť, nielen zaútočiť. Je to podľa mňa najlepšia cesta k sebadisciplíne, zodpovednosti a pokore. Žiakom odbúravajú strach, s ktorým žijú každý deň v otázke, ako ich spoločnosť prijme, keď dospejú. Nemajú vidinu lepšieho života, preto sa podceňujú a neveria si a aj so sebadôverou im pomáha práve bojové umenie. Na druhej strane sa učia disciplíne a prijatiu zodpovednosti za svoje činy, čo sú pojmy, ktoré vôbec nepoznajú," vysvetlil Furman.



Beluško zas u svojich zverencov prebudil nadšenie pre karate. Počas marca a apríla sa žiaci zúčastnili na dvoch kolách Východoslovenského pohára. Celkovo 22 žiakov postúpilo na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia koncom mája v Banskej Bystrici. Jedným z reprezentantov školy je aj štvrták Ján Galyas, ktorý navštevuje oba športové krúžky.



"Mám rád športy, aj keď sa na krúžkoch musíme vedieť správať, to je trochu ťažšie. Na súťažiach mávam stres, ale aj tak sa mi podarilo vyhrať prvý miesto v karate. Keď budem veľký, chcem byť futbalista a ak to nevyjde, tak zápasník MMA," povedal Galyas.



Obaja učitelia uznávajú, že problémom pri trénovaní žiakov z marginalizovanej rómskej komunity sú predovšetkým financie. "Na súťaže žiaci nemôžu prísť v tričku, či už pre pravidlá alebo bezpečnosť. Kúpu kimona som viacerým z nich zaplatil, zároveň sa rodičom snažím vysvetliť, aby deti podporili aj finančne, a ak na to nemajú, aby si šetrili," doplnil Beluško.



Nedostatok financií sa svojou zbierkou na portáli Donio snaží v spolupráci so školou zmierniť profesionálny zápasník MMA Gabriel Török, ktorý navštívil žiakov počas mimoškolskej činnosti.