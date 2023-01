Dvaja vodiči spôsobili nehody v Trenčíne, v dychu mali nad dve promile

Trenčín 26. januára (TASR) – Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky budú čeliť dvaja vodiči, ktorí pod vplyvom alkoholu spôsobili dopravné nehody v Trenčíne. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



Tridsaťosemročnému vodičovi, ktorý spôsobil dopravnú nehodu na Žilinskej ulici, namerali policajti v dychu 2,27 promile alkoholu. Vodič za volantom automobilu Seat Ibiza prešiel do protismeru a narazil do vozidla Škoda Kamiq. Vinník nehody pokračoval v jazde, po chvíli ho zastavila polícia.



Alkohol asistoval aj pri ďalšej nehode v Trenčíne, 30-ročný vodič narazil do palisád kruhovej križovatky a poškodil dopravnú značku. Vodičovi namerali v dychu 2,06 promile alkoholu. Obaja vodiči skončili v policajnej cele, v prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.