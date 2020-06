Dvaja zamestnanci magistrátu prišli do kontaktu s chorým na COVID-19

Bratislava 24. júna (TASR) – Dvaja zamestnanci bratislavského magistrátu prišli do kontaktu s osobou, u ktorej sa potvrdilo ochorenie COVID-19. Hlavné mesto preto pristúpilo k opatreniam na prevenciu šírenia ochorenia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Bratislava Katarína Rajčanová.



"Dve osoby priameho kontaktu, ale aj všetky zamestnankyne a zamestnanci, s ktorými sa následne stretli, zostávajú preventívne až do výsledku testov v domácej izolácii. Nakazenie sa novým koronavírusom sa na magistráte zatiaľ nepotvrdilo," spresnila Rajčanová.



Hlavné mesto deklaruje, že k situácii pristupuje zodpovedne a všetky opatrenia konzultuje s epidemiológom. Preventívne dalo vydezinfikovať priestory magistrátu, meria telesnú teplotu pred väčšími stretnutiami a kladie dôraz na nosenie rúšok a dezinfekciu rúk. "V prípadoch, keď je to možné, využívame porady a pracovné stretnutia prostredníctvom videohovorov. Na väčších stretnutiach, ktoré organizuje magistrát, vrátane mestského zastupiteľstva budú zabezpečené dostatočné rozstupy medzi účastníkmi a sprísnené hygienické opatrenia," povedala Rajčanová.



Štvrtkové (25. 6.) zasadnutie mestského zastupiteľstva sa preto opäť presúva do priestorov Starej tržnice.