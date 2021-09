Domov sociálnych služieb v Teranoch má v karanténe dvoch zamestnancov

Terany 29. septembra (TASR) – Dvaja zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Terany v Krupinskom okrese sú v súvislosti so šírením nového koronavírusu pre rodinnú anamnézu v domácej karanténe. Pre TASR to v stredu uviedla Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom zariadenia.



„Zaočkovanosť prvou a druhou dávkou vakcíny je u klientov 93 percent, u zamestnancov je to 82 percent. V súčasnej dobe nie sú v zariadení zaočkovaní len piati klienti,“ dodala.



V domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Terany je kapacita dlhodobo nastavená na 66 miest. „Ich počet je v súlade s prevádzkovým poriadkom, ktorý schvaľuje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Záujem zo strany verejnosti o sociálne služby je,“ zdôraznila hovorkyňa. Činnosť zariadenia je zameraná na poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a starším občanom formou celoročného pobytu. Zariadeniu pre seniorov je určených 26 miest a 40 miest je pre domov sociálnych služieb.