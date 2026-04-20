< sekcia Regióny
DVAKRÁT NARAZILA: Žena nafúkala viac ako 2,8 promile
Narazila do zaparkovaného auta a pokračovala ďalej.
Autor TASR
Prešov 20. apríla (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 48-ročnú ženu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, preukázalo sa, že žena viedla v piatok (17. 4.) po 13.00 h osobné vozidlo po Štúrovej ulici v Prešove, pričom narazila do zaparkovaného auta.
„V jazde však pokračovala ďalej. Na Masarykovej ulici narazila do vozidla pred ňou. Výsledok dychovej skúšky vodičky presiahol 2,8 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že Prešovčanka skončila v cele policajného zaistenia.
