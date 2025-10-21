< sekcia Regióny
Dvakrát sa vlámal do jedného domu: Už čelí obvineniu
Polícia obvinila 50-ročného muža z okresu Skalica za pokračovací trestný čin porušovania domovej slobody a krádeže.
Autor TASR
Skalica 21. októbra (TASR) - Polícia obvinila 50-ročného muža z okresu Skalica za pokračovací trestný čin porušovania domovej slobody a krádeže. Počas dvoch dní sa vlámal do toho istého domu na Záhorí. Trnavská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, prehľadal dom, dvor, garáž aj auto a odniesol si veci v hodnote viac ako 700 eur. „Na tretí pokus už také šťastie nemal. Majiteľ domu si totiž všimol nepozvaného návštevníka na kamere a okamžite zavolal políciu,“ priblížila.
Policajná hliadka dorazila a muža zadržala priamo na mieste činu. „Keďže vyšetrovateľ u muža videl dôvody väzby, bol na neho podaný návrh, aby bol stíhaný väzobne. Do rozhodnutia súdu zostáva muž v cele policajného zaistenia. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody jeden až päť rokov,“ doplnila.
