Dvanásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Bratislava 24. apríla (TASR) - Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi, spoznal víťazov. Zaznamenal tiež rekordný počet príspevkov, ktorých bolo tentoraz doručených takmer 8760. Z nich viac ako 7860 sa týkalo čítania, v rámci novej kategórie písania mikropoviedok prišlo viac ako 890 diel. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



"Projekt si našiel množstvo priaznivcov po celom Slovensku. Podporuje záujem o knihy a motivuje k čítaniu. Nech je témou knihy čokoľvek, čítanie má neskutočný prínos. Je to čas, ktorý venujete iba sebe a svojmu rozvoju," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Najaktívnejším regiónom čo do počtu príspevkov a prispievateľov bol Žilinský kraj. Na druhom mieste skončil Bratislavský kraj, ako tretí sa umiestnil Košický kraj. Najviac aktívna škola bola ZŠ Sama Cambela zo Slovenskej Ľupče.



Žiaci prečítali celkovo viac ako tisíc rôznych kníh. Medzi materskými školami dominovali diela ako Malý princ, Červená čiapočka či Danka a Janka. Na základných školách sa najväčšej popularite tešili tituly Denník odvážneho bojka a Ľadové kráľovstvo. Žiaci stredných škôl najčastejšie siahali po knihách Harry Potter, Spolu to zvládneme a Pán prsteňov.



Zo slovenských autorov sa najčastejšie objavovali Mária Ďuríčková, Miroslava Varáčková, Václav Šuplata a zo zahraničných Antoine de Saint-Exupéry, Thomas Brezina, Jeff Kinney, J. R. R. Tolkien a J. K. Rowlingová.



Novinkou ročníka bola súťaž v písaní mikropoviedok. Odborná porota vybrala spomedzi takmer 900 príspevkov 21 najlepších.



Projekt spojený so súťažou organizuje BSK v spolupráci s občianskym združením Učenie s úsmevom a ďalšími samosprávnymi krajmi.