Dve chránené lokality v N. Tatrách podľa ochranárov ohrozuje ťažba

Banská Bystrica 26. júla (TASR) - Dvojica cenných chránených lokalít v Nízkych Tatrách je podľa mimovládnych ochranárov z občianskeho združenia (OZ) Prales a iniciatívy My sme les ohrozená ťažbou dreva. V lokalitách Marková a Studienec nad obcami Baláže a Moštenica v okrese Banská Bystrica má v tomto období Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) spolu so štátnymi lesníkmi vyznačovať lykožrútom napadnuté stromy určené na výrub. Podľa Správy NAPANT je situácia s lykožrútom v lokalitách kritická a výrub nutný, s ťažbou v jednej z lokalít už začali.



Marková a Studienec patria do európskej sústavy chránených území Natura 2000, nachádzajú sa tu tri lesné biotopy národného významu a jeden prioritný biotop európskeho významu. Vek niektorých stromov podľa mimovládnych ochranárov presahuje 300 rokov, obe lokality sú tiež domovom viacerých druhov chránených rastlín či živočíchov.



"Nie je veľa lokalít, kde by boli tak preukázateľne zdokladované prírodné hodnoty, ktoré by mali viesť k ich prísnej ochrane. Cieľom ochrany v územiach Natura 2000 je zachovať alebo zlepšiť stav druhov a biotopov, ktoré sú predmetom ich ochrany. Ťažba dreva a pohyb ťažkej techniky neprispejú k naplnenie tohto cieľa," uviedol Marián Jasík z OZ Prales.



Marková a Studienec dnes ležia v ochrannom pásme NP Nízke Tatry, sú súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Tatry a chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry. V Markovej môžu pre ťažbu podľa mimovládnych ochranárov padnúť stovky stromov, v Studienci môže ísť o tisícky.



"Staré ochranné lesy, do ktorých sa donedávna zasahovalo len minimálne, poskytujú vhodné miesto pre život druhom, ktoré takéto miesta v okolitých intenzívne obhospodarovaných lesoch nemajú alebo ich bežným hospodárením strácajú. Takéto staré lesy v lokalitách Marková a Studienec stále sú, masívna ťažba to však môže pomerne rýchlo zmeniť. V hospodárskych lesoch je razantný postup voči lykožrútom na mieste, ale ochranné lesy naviac v chránených územiach by si zaslúžili úplne iný prístup," skonštatoval Jasík.



Národný park pre TASR potvrdil, že v oboch lokalitách začal spolu so štátnymi lesníkmi s vyznačovaním stromov na výrub ešte koncom júna, v lokalite Studienec už došlo aj k náhodnej ťažbe.



"Nakoľko populácia lykožrúta smrekového v predmetných lokalitách prudko narastá, bol určený postup spracovania náhodnej ťažby spočívajúci v citlivom spracovaní a odvezení časti vyrúbanej drevnej hmoty," priblížil riaditeľ Správy NAPANT Michal Babnič. Dodal tiež, že v okolí predmetných lokalít sa nachádzajú obhospodarované lesné spoločenstvá s nevhodnou druhovou a priestorovou štruktúrou, ktoré sú taktiež ohrozené šírením podkôrneho hmyzu.



Odhadované objemy náhodnej ťažby v lokalite Studienec podľa Správy NAPANT predstavujú približne 2100 stromov, v lokalite Marková ide o asi 770 stromov. "Situácia je alarmujúca vzhľadom na dlhšiu periódu horúcich dní, ktorá lykožrútovi smrekovému vyhovuje. Ďalšou príčinou tejto situácie je i zlý zdravotný stav mnohých lesných ekosystémov v oblasti a šírenie škodlivých činiteľov z okolitých lesov," dodal Babnič.