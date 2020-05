Dopravné nehody v okrese Dunajská Streda a Senec sa skončili tragicky

Bratislava 17. mája (TASR) - Dve dopravné nehody v obci Trhová Hradská a v obci Dunajská Lužná sa skončili tragicky. TASR o tom informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



Hasiči po príchode na miesto nehody v Trhovej Hradskej v okrese Dunajská Streda podľa Križanovej zistili, že z cesty zišiel motocykel a narazil do stromu. "Hasiči spolu s posádkou záchrannej zdravotnej služby poskytovali zranenej osobe kardiopulmonálnu resuscitáciu, avšak osoba svojim zraneniam na mieste podľahla," priblížila Križanová.



Počas nehody v Dunajskej Lužnej v okrese Senec narazil motocykel do stĺpu verejného osvetlenia. "Vodič motocykla taktiež utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla Križanová.