Dve kliniky v trnavskej nemocnici obnoví dodávateľ bezplatne

Trnava 15. marca (TASR) – Do konca mája sa má ukončiť rekonštrukcia vnútorných priestorov gynekologicko-pôrodníckej kliniky a kliniky onkológie Fakultnej nemocnice (FN) Trnava. S prácami začala FN začiatkom marca. Cieľom prestavby je zabezpečiť podmienky pre kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a bezpečnosť pacientov s prihliadnutím na trendy vo svete. Informoval o tom referent pre vzťahy s verejnosťou FN Matej Martovič.



Do rekonštrukcie sa FN pustila v spolupráci s firmou Ismont. "Ide o trnavskú spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa venuje aj zlepšovaniu kvality života obyvateľov mesta. Rozhodla sa teraz nezištne podporiť nemocnicu," uviedol Martovič. Práce spoločnosť vykoná bezplatne.



Na gynekologicko-pôrodníckej klinike pôjde o obnovu spŕch a toaliet na oddelení šestonedelia a na oddelení rizikovej gravidity, kde sa budú prerábať i štyri predpôrodné miestnosti pre budúce mamičky.



Na klinike onkológie sa počíta s kompletnou úpravou elektroinštalácií, podlahovín, stropov, dverí a interiérového vybavenia. Pre túto kliniku už dvakrát zorganizovali trnavskí podnikatelia pomoc v podobe úpravy spoločných priestorov a výstavby dvoch nadštandardných izieb pre pacientov.



"Obe kliniky sme vybrali spoločne a sme si istí, že sme vybrali správne. Budeme veľmi radi, ak sa nám podarí vytvoriť dôstojnejšie, príjemnejšie, funkčnejšie a krajšie prostredie pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú," vysvetlil konateľ spoločnosti Ivan Slíž.