Dve križovatky v Bánovciach nad Bebravou riadi svetelná signalizácia

Bánovce nad Bebravou 6. októbra (TASR) - Dvojicu križovatiek v Bánovciach nad Bebravou po novom riadi svetelná signalizácia. Historicky prvé semafory v meste samospráva vybudovala na Sládkovičovej a Hviezdoslavovej ulici. Investíciou za viac ako 170.000 eur sledovala zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy.spomenula v stredu primátorka Rudolfa Novotná. Samospráva podľa nej urobila projekt na svetelné križovatky s tým, že vyriešila dve najakútnejšie v meste.ozrejmila.vysvetlil prednosta mestského úradu Vladimír Vranka.Mesto to preto podľa neho zhodnotilo tak, že jedinou možnosťou, ako pomôcť doprave na dvoch najfrekventovanejších križovatkách, je vybudovanie svetelnej signalizácie.Signalizácia funguje v ostrej prevádzke tretí deň.skonštatoval Vranka.Vybudovanie križovatiek vyšlo mesto na 181.000 eur vrátane opravy a rekonštrukcie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Križovatky sú spustené od 6.00 do 18.00 h počas pracovných dní, v piatok do 19.00 h a v sobotu od 7.00 do 12.00 h. Režim semaforov vie radnica prispôsobiť aktuálnej dopravnej situácii.Radnica plánuje postupne pracovať na tom, aby upokojila dopravu i na ďalších problémových bodoch v meste, dodala Novotná.