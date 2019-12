Dve linky v prešovskom kraji budú premávať v takte

Prešov 25. decembra (TASR) – Od 1. januára 2020 budú spoje verejnej dopravy na linkách Stará Ľubovňa – Jakubany a Humenné – Snina premávať v pravidelných intervaloch, teda v takte. Prešovský samosprávny kraj (PSK) si od novinky sľubuje poriadok a prehľadnosť v cestovných poriadkoch, no najmä vyššiu atraktivitu verejnej dopravy a nárast záujmu verejnosti o tento spôsob prepravy.



Ako TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, autobusy budú po novom odchádzať z jednotlivých staníc a zastávok v pravidelných časových intervaloch, navyše, len s minimom poznámok a výnimiek.



"Na linke Stará Ľubovňa – Jakubany bude autobus premávať v pracovných dňoch počas špičky v polhodinových intervaloch a mimo nej v hodinových intervaloch. Počas víkendov a sviatkov budú autobusy na tejto trase prevádzkované v dvojhodinových intervaloch, miestami zahustené na hodinové intervaly. V stanici Stará Ľubovňa budú taktiež zabezpečené systémové nadväznosti s vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)," uviedla Heilová.



Na linke dôjde tiež podľa nej k skráteniu priemerného času jazdy približne o šesť minút. Počas pracovných dní bude do premávky nasadených 27 autobusov v každom smere, čo je o šesť viac ako teraz. Počas víkendov bude jazdiť deväť spojov, čo je o štyri viac než v súčasnosti.



Druhou pilotnou linkou, na ktorej sa od 1. januára 2020 zavádza integrovaný taktový cestovný poriadok, je Humenné – Snina. „Na tejto trase sa budú vlaky a autobusy navzájom dopĺňať. Spoje budú premávať zo stanice Humenné a zo stanice Snina námestie, v prípade vlakov zo zastávky Snina mesto, v režime 15-minútových intervalov počas špičky a polhodinových intervalov mimo špičky v pracovných dňoch," priblížila Heilová.



Vo večerných hodinách a počas víkendov a sviatkov budú vlaky a autobusy spoločne vytvárať hodinový takt. V rámci cestovného poriadku vlakov nedôjde k zmenám, úpravy sa týkajú iba autobusovej dopravy, ktorá sa prispôsobí systému železničnej dopravy. Počas dní školského vyučovania, keď je ponuka spojov najvyššia, budú mať cestujúci k dispozícii v jednom smere 29 autobusových a 14 vlakových spojov. V sobotu a v nedeľu bude premávať osem autobusových a desať vlakových spojení.



"Zmeny, ktoré skúšobne zavádzame na linkách v troch okresoch, prinesú do systému poriadok a prehľadnosť, čo ocenia najmä cestujúci. Odchody liniek tak budú teraz pre nich ľahšie zapamätateľné. Už nebudú totiž musieť spoje vyhľadávať či kontrolovať v cestovných poriadkoch. A minulosťou budú aj niekoľkohodinové 'diery' v cestovných poriadkoch," skonštatoval predseda PSK Milan Majerský.



Prevádzka nového systému dopravnej obsluhy bude podľa Heilovej počas roka 2020 priebežne monitorovaná a vyhodnocovaná, s pravdepodobným výskytom menších úprav v cestovných poriadkoch na základe zistení z praxe. Taktový systém verejnej osobnej dopravy by mal byť v budúcnosti zavedený na väčšine územia východného Slovenska.