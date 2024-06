Dve mestské v Dolnom Kubíne majú nové vedenie

Dolný Kubín 6. júna (TASR) - Základnú školu (ZŠ) Martina Kukučína a Materskú školu (MŠ) Námestie slobody v Dolnom Kubíne povedú nové riaditeľky. V ZŠ Janka Matúšku, MŠ Na Sihoti a MŠ Chočská zostane vo funkcii doterajšie vedenie. Výberové konania na riaditeľov piatich mestských škôl sa uskutočnili v uplynulých dňoch. Potvrdil to Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Riaditeľom ZŠ Janka Matúšku bude druhé funkčné obdobie Rastislav Eliaš. Ten ako jediný podal prihlášku do výberového konania, kde napokon získal dostatočnú dôveru. "Zmenu na riadiacom poste nepocítia ani v MŠ Na Sihoti, kde na riadiacom mieste zostáva dlhoročná riaditeľka Nella Michalicová, ktorú naďalej potvrdila vo funkcii výberová komisia. V MŠ Chočská bude miesto riaditeľky naďalej zastávať Jana Púplavová," vymenoval Buzna.



Novou riaditeľkou ZŠ Martina Kukučína bude Jana Michaligová. MŠ Námestie slobody povedie ďalších päť rokov Dolnokubínčanka Mária Kováčiková. Úspešných uchádzačov výberových konaní vymenuje nasledujúce dni do funkcie dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



"Vyzdvihol by som veľmi dobre pripravené výberové konania. Kandidáti na miesto riaditeľov predstavili kvalitné vízie svojich škôl," povedal vedúci odboru školstva na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Michal Švento.