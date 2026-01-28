< sekcia Regióny
Dve mulčovačky priniesli 6200 kg mulču, rekord padol v Petržalke
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Počas dvoch novoročných mulčovačiek, ktoré organizovala mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) spolu s hlavným mestom a partnermi, si odniesli Bratislavčania celkovo 6200 kg mulču. Rekord padol počas mulčovačky v Petržalke, na ktorej sa rozdalo 5100 kg mulču, čo je najviac od začiatku mulčovačiek. Obyvatelia si zároveň odniesli viac ako 1200 kníh z Bratislavského centra opätovného použitia KOLO. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Zuzana Balková.
„Na mulčovačkách nešlo len o rozdávanie mulču. Návštevníci sa zaujímali o to, ako sa stromčeky spracúvajú, deti si chceli vyskúšať smetiarske auto, mnohí si odniesli knihy z KOLO. Takto si predstavujeme projekty, ktoré dávajú odpadu nový zmysel a zároveň spájajú ľudí,“ skonštatovala manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová.
Mulč z ihličnanov bráni rastu burín, podporuje tvorbu humusu a udržiava vlhkosť pôdy. Je možné použiť ho aj v záhradách, vhodný je najmä pre ihličnany, okrasné dreviny, trvalky či popínavé rastliny, ako sú azalky, rododendrony, vresy či vresovce. Použiť je ho možné aj ako organický materiál na vysypanie nespevnených chodníkov a cestičiek.
Bratislavčania však majú stále aj ďalšiu možnosť zbaviť sa ekologicky vianočných stromčekov. Odzdobené stromčeky je možné odložiť do viac ako 730 zberných ohrádok po celom meste. Väčšina stromčekov sa premení na nové knižnice pre rôzne inštitúcie, časť bola spracovávaná na mulč. Zvoz vianočných stromčekov potrvá do 13. februára. Posledné zvozy budú v týždni od 9. februára, následne začnú ohrádky postupne odstraňovať.
Od 7. do 24. januára sa z ohrádok vyzbieralo 188 ton, čo predstavuje viac ako 34.000 stromčekov.
