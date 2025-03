Dve múzeá v Prešove zdigitalizujú svoje exponáty

Prešov 12. marca (TASR) - Najcennejšie exponáty Krajského múzea v Prešove a Múzea rusínskej kultúry v Prešove budú zdigitalizované. Pomocou moderných technológií 3D skenovania budú vytvorené digitálne kópie, ktoré umožnia ich zachovanie pre budúce generácie a sprístupnenie širokej verejnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Exponáty sa zdigitalizujú vďaka medzinárodnému projektu na ochranu kultúrneho dedičstva Zakarpatska s názvom Virtuálne kultúrne múzeá, ktorého partnerom na slovenskej strane je Agentúra regionálneho rozvoja PSK, na ukrajinskej strane mimovládna organizácia Lepší život.



"Naskenovať by sa malo celkovo 200 exponátov, z čoho by mali vzniknúť dve 3D prehliadky. Projekt počíta tiež s nákupom profesionálneho 3D skenovacieho zariadenia a takisto so školeniami zamestnancov, aby múzeá mohli po skončení projektu pokračovať v digitalizácii nových exponátov," uviedla Jeleňová.



Okrem 3D skenovania exponátov zahŕňa projekt aj vytvorenie online zdroja, ktorý bude obsahovať 3D kópie muzeálnych exponátov a 3D prehliadky múzeí so sprievodcom na bezplatné prehliadanie. Cieľom projektu je pomôcť spropagovať kultúrne dedičstvo Zakarpatska medzi širokou verejnosťou a sprístupniť ho ľuďom z celého sveta.



Medzinárodný projekt, ktorého súčasťou sú aj dve múzeá Zakarpatskej oblasti, potrvá do 20. januára 2026. Celkový príspevok Európskej únie predstavuje vyše 172.000 eur. Realizuje sa v rámci programu Interreg VI-A Next Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027.