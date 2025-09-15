< sekcia Regióny
Dve nehody na jednej ceste, zranenia utrpeli dvaja motorkári
Popoludní 31-ročný motorkár na ceste II/582 v katastri obce Klokočov nedodržal odstup a narazil do auta. Skončil v priekope.
Autor TASR
Košice 15. septembra (TASR) - Pri sobotňajších (13. 9.) dopravných nehodách na rovnakej ceste v okrese Michalovce utrpeli zranenia dvaja motorkári. Jedného z nich previezol do nemocnice vrtuľník. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Popoludní 31-ročný motorkár na ceste II/582 v katastri obce Klokočov nedodržal odstup a narazil do auta. Skončil v priekope. Utrpel pritom zranenia s dobou liečenia nad 28 dní.
„Krátko po 15.30 h na tej istej ceste pri obci Vinné 30-ročný vodič neprispôsobil rýchlosť, narazil do dopravného značenia a s motorkou skončil v protismere. Do nemocnice ho previezol vrtuľník, zranenia si vyžiadajú liečbu do 42 dní,“ dodáva.
Polícia zároveň vyzýva na zodpovednú jazdu a pripomína dôležitosť nepreceňovať svoje schopnosti.
Popoludní 31-ročný motorkár na ceste II/582 v katastri obce Klokočov nedodržal odstup a narazil do auta. Skončil v priekope. Utrpel pritom zranenia s dobou liečenia nad 28 dní.
„Krátko po 15.30 h na tej istej ceste pri obci Vinné 30-ročný vodič neprispôsobil rýchlosť, narazil do dopravného značenia a s motorkou skončil v protismere. Do nemocnice ho previezol vrtuľník, zranenia si vyžiadajú liečbu do 42 dní,“ dodáva.
Polícia zároveň vyzýva na zodpovednú jazdu a pripomína dôležitosť nepreceňovať svoje schopnosti.