Dve ocenenia O Bomburovu šabľu si odniesli Ukrajinci, tretiu Slovák

Brezno 6. júna (TASR) – V breznianskej synagóge v týchto dňoch vyhodnotili 25. ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu na tému Lesy. Prvé dve miesta porota udelila Ukrajincom, tretie si odniesol Slovák. Informovalo o tom v pondelok mesto Brezno na svojom webe.



Predchádzajúce vyhodnotenie stopol nový koronavírus. Odborná porota v zložení Peter Zifčák, Ferdinand Hrablay, Ivo Chadžiev a Daniel Rakyta sa v kategórii dospelých rozhodla udeliť prvé miesto Konstantinovi Kazanchevovi, druhé Gennadymu Nazarovovi – obaja sú z Ukrajiny - a tretie miesto Ferovi Mrázovi zo Slovenska. Čestné uznanie získal Henryk Cebula z Poľska a Roman Sika zo Slovenska.



"Do súťaže prišlo 168 prác od 52 autorov, a to zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Cypru, Talianska, Číny, Argentíny, Turecka, Indie, Indonézie, Rumunska, Srbska a Iránu. Ocenenia najúspešnejším autorom, ktorí mali možnosť zavítať do Brezna, odovzdal viceprimátor Martin Juhaniak a Peter Zifčák," uvádza brezniansky magistrát.



Výstava najúspešnejších kresieb 25. ročníka súťaže v breznianskej synagóge potrvá do 30. júna.