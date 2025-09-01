Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. september 2025Meniny má Drahoslava
< sekcia Regióny

Dve pošty v Trenčíne zmenili otváracie hodiny

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

V prípade potreby dôjde k posilneniu prevádzok pre plynulejšiu obsluhu klientov.

Autor TASR
Trenčín 1. septembra (TASR) - Dve pobočky Slovenskej pošty v Trenčíne majú od pondelka trvalo zmenené otváracie hodiny. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Pošta Trenčín 1 na Mierovom návestí bude otvorená v pondelok až v piatok od 7.00 do 19.00 h, v sobotu od 8.00 do 12.00 h.

Pošta Trenčín 5 na Piešťanskej ulici bude otvorená v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 18.00 h, v stredu od 8.00 do 19.00 h. V sobotu a v nedeľu bude pošta zatvorená.

V prípade potreby dôjde k posilneniu prevádzok pre plynulejšiu obsluhu klientov.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl