Dve pošty v Trenčíne zmenili otváracie hodiny
Autor TASR
Trenčín 1. septembra (TASR) - Dve pobočky Slovenskej pošty v Trenčíne majú od pondelka trvalo zmenené otváracie hodiny. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Pošta Trenčín 1 na Mierovom návestí bude otvorená v pondelok až v piatok od 7.00 do 19.00 h, v sobotu od 8.00 do 12.00 h.
Pošta Trenčín 5 na Piešťanskej ulici bude otvorená v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 18.00 h, v stredu od 8.00 do 19.00 h. V sobotu a v nedeľu bude pošta zatvorená.
V prípade potreby dôjde k posilneniu prevádzok pre plynulejšiu obsluhu klientov.
