Dve prírodovedné fakulty UK rekonštruujú vďaka projektu ACCORD

Bratislava 14. apríla (TASR) - Takmer kompletnou rekonštrukciou prechádzajú dve prírodovedné fakulty Univerzity Komenského (UK) v bratislavskej Mlynskej doline. Výsledkom má byť lepšie vzdelávacie prostredie, moderné IT a výskumná infraštruktúra a spoločné výskumné programy. Práve na STEM odbory, zložené z prírodných vied, techniky, technológií a matematiky, sa orientuje spoločný projekt Slovenskej technickej univerzity (STU) a UK v Bratislave s názvom ACCORD. Pre TASR to uviedli z UK.



Investícia takmer 111 miliónov eur je najväčšou investíciou do slovenskej vedy a výskumu vôbec. Modernizácia by mala okrem iného priniesť aj značné zníženie energetickej náročnosti budov.



Moderné laboratóriá, zrekonštruované učebne, nová fasáda a okná, ale i nové rozvody či lepší internet sa vďaka projektu stávajú realitou v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK. "Celkovo 105 výučbových laboratórií získa moderné vybavenie, 60 učební a posluchární prechádza kompletnou rekonštrukciou, čo zlepší kvalitu vyučovacieho procesu a vyrovná rozdiely oproti zahraničným univerzitám," uviedli z najväčšej slovenskej univerzity.



Pracovné prostredie pre vedecký výskum a výučbu najmä študentov tretieho stupňa štúdia má vytvoriť deväť špecializovaných laboratórnych celkov. "Všetky laboratóriá sú schopné poskytnúť učiteľom a vedeckým pracovníkom porovnateľné pracovné podmienky, aké poznali zo svojich zahraničných služobných ciest a stáží na prestížnych univerzitách," povedal koordinátor projektu ACCORD za Prírodovedeckú fakultu UK Milan Trizna.



Rekonštrukcia výrazne zasiahla do výučby v letnom semestri. Po nedávnych skúsenostiach s online vzdelávaním fakulta pristúpila k hybridnému modelu. Končiace ročníky majú v maximálnej možnej miere zabezpečené prezenčné vzdelávanie, v nižších ročníkoch prebieha prezenčná praktická výučba a online prednášky. V tejto súvislosti fakulta využila blízkosť budov univerzitného vedeckého parku, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a Fakulty informatiky a informačných technológií STU, ktoré umožnili využiť ich náhradné učebné priestory.



Podobne široko koncipovaná rekonštrukcia je aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Doteraz sa úspešne podarilo zrekonštruovať 18 posluchární a učební s celkovou kapacitou 1500 miest, ďalej 30 miestností na realizáciu základných praktík z fyziky a vymenilo sa šesť výťahov. Fakulta už disponuje novými špičkovými prístrojmi pre materiálový výskum a kyberbezpečnosť.



Celkom novou budovou v areáli fakulty bude pavilón špičkových technológií. Trojpodlažná budova bude podľa UK poskytovať moderné zázemie pre vedeckú prácu i štúdium v oblasti fyzikálno-materiálových vied v študijných programoch fyzika a fyzika kondenzovaných látok a akustika. "Vedeckou víziou pavilónu je zapájať sa do medzinárodných výskumných schém, napríklad v projektoch Horizont, ESA, rozvíjať spoluprácu s vedeckou komunitou, súkromným sektorom a priemyselnými partnermi," priblížil koordinátor projektu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK Peter Kúš. Najneskôr v októbri až novembri by mala byť stavba hotová.