Dve škôlky v Humennom znížia počet tried, detí sa prihlásilo menej

Humenné 24. júna (TASR) - Do materských škôl (MŠ) v Humennom sa prihlásilo na školský rok 2024/25 o 41 detí menej oproti minulému obdobiu. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, z dôvodu poklesu počtu detí dôjde na dvoch MŠ k zníženiu počtu tried. O jednu triedu menej budú mať MŠ Družstevná a MŠ Partizánska.



Do náhradných materských škôl počas letných prázdnin sa v júli celkovo nahlásilo 257 detí a v auguste 208 detí.



Škuba uviedol, že mesto Humenné má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti desať MŠ a osem základných škôl (ZŠ). "Do prvého ročníka ZŠ v Humennom sa tento rok zapísalo takmer 390 prvákov," doplnil s tým, že naplnené triedy prvákov avizujú ZŠ Laborecká a ZŠ SNP 1.