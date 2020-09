Dve stredné školy v Banskobystrickom kraji prerušili vyučovanie

Banská Bystrica 14. september (TASR) – Všetky okresy Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sú podľa oficiálnych informácií Úradu verejného zdravotníctva SR v zelenej zóne. Najviac aktívnych prípadov ochorenia COVID-19 zaznamenali k 10. septembru okresy Lučenec, Banská Bystrica a Zvolen. TASR o tom v pondelok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



"S ohľadom na počet aktívnych prípadov k celkovému počtu obyvateľov pristúpil BBSK koncom uplynulého týždňa v okrese Lučenec k zvýšeniu ochrany klientov v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Až do odvolania platí pre ne zákaz návštev, pobyt klientov mimo zariadenia je obmedzený na nevyhnutnú mieru a zvýšená pozornosť je venovaná zdravotnému stavu klientov i zamestnancov v zariadeniach. Sprísnený režim bude platiť až do zlepšenia celkovej pandemickej situácie v okrese," konštatovala Štepáneková.



Podľa Denisy Nincovej, riaditeľky odboru zdravotníctva a sociálnych služieb Úradu BBSK, zákaz návštev v ZSS v pondelok vyhlásil regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) pre okresy Lučenec a Poltár s tým, že zákaz rozšíril aj na zariadenia, ktoré nespadajú do pôsobnosti BBSK.



"Chceli by sme apelovať na rodinných príslušníkov klientov, aby nariadenia rešpektovali. Žiadame ich o dodržiavanie plánov návštev a pokynov v zariadeniach. Len ak budeme všetci zodpovední a ohľaduplní, budeme mať situáciu naďalej pod kontrolou," zdôraznila Nincová s tým, že v karanténe momentálne nie je žiadne zariadenie sociálnych služieb v pôsobnosti kraja.



Podľa nej Stredná odborná škola vo Fiľakove je v takzvanej červenej zóne a vyučovanie je prerušené do 20. septembra. V domácej izolácii sú do tohto dátumu všetci žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy. Podrobia sa testovaniu podľa pokynov RÚVZ Lučenec.



V takzvanej oranžovej zóne je Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola v Lučenci, kde je vyučovanie prerušené v jednej triede, tú navštevuje žiak, ktorého rodinní príslušníci boli pozitívne testovaní na COVID-19. Vyučovanie v triede je predbežne prerušené do 16. septembra.