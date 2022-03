Dve trnavské galérie predstavia umenie vo verejnom priestore

Trnava 3. marca (TASR) – Trnavské galérie otvárajú začiatkom marca výstavy venované umeniu vo verejnom priestore. Diela z tvorby umelcov pôsobiacich v Trnave sú vystavené od 3. marca v Galérii Jána Koniarka (GJK), o týždeň neskôr sprístupnia v Čepan Gallery v priestoroch kultúrneho centra Nádvorie výstavu fotografií Trnavské sochyzmy. Informujú o tom obe kultúrne inštitúcie.



Obe výstavy prinášajú kritický pohľad na umenie z druhej polovice minulého storočia vo verejnom priestore a predstavujú jeho vývoj v čase. V expozícii GJK je výstava autorského kolektívu Jozef Dóka starší - Július Bartek. Od roku 1959 do 1991 spoločne navrhli a zrealizovali výtvarné riešenia pre viac ako 40 architektonických objektov či verejných priestorov v rámci Slovenska, špeciálne však v Trnave. V rámci projektov pritom nešlo o osadenie jediného diela vo vopred vymedzenom priestore.



„Pre Trnavčanov môže byť z ich tvorby známe napríklad dielo na Linčianskej ulici na vstupe do mesta, ktorý je menej tradičnou kombináciou betónu a plechu. Ich dielom sú však aj konzervatívnejšie okenné vitráže na Divadle Jána Palárika či mozaika na fasáde kina Hviezda. Dvojica architektov tiež realizovala ikonické hliníkové reliéfy na Dome kultúry. Boli zvárané vo vtedajšom národnom podniku TAZ v Trnave,“ opísal Miroslav Beňák, architekt, aktivista a zakladateľ občianskeho združenia (OZ) Čierne diery.



Výstava prihliada na realizácie autorského kolektívu v dvoch líniách – reflektuje genézu ich výtvarného jazyka ako reflexiu dobových výtvarných tendencií a ideológií, tiež poukazuje na neschopnosť vtedajších vlád zmysluplne vytvoriť priestor pre kultivovanie verejného priestoru formou výtvarných intervencií. Otvorenie výstavy, ktorej kurátorom je Filip Krutek, sa uskutoční o 18.00 h. Súčasťou je aj voľná maliarska tvorba oboch autorov. Potrvá do 7. mája.



O týždeň neskôr (10. 3.) sa bude konať vernisáž k výstave Trnavské sochyzmy. Jej kurátor Adrián Kobetič predstaví diela nachádzajúce sa vo verejnom priestore mesta Trnavy prostredníctvom fotografií Petry Klembarovej-Adamkovej. Priblíži rozličné témy a formy sochárstva, i to, ako sa menilo.



„Diela medzi rokmi 1948 – 1989 sú, často právom, nálepkované ako socialistické. Dnes obdivujeme staršie pamiatky, lebo už od nich máme odstup. Ten mnohým ľuďom pri umení socializmu chýba,“ konštatoval Kobetič, ktorý je mestským kurátorom Trnavy. V súčasnosti sa podľa neho čoraz viac pozornosti sústredí na dôležitosť tvorby životného prostredia, a to aj prostredníctvom umenia. „Na rozdiel od napríklad barokových sôch sa tie, ktoré boli vytvorené za uplynulých 100 rokov, netešia takému veľkému záujmu,“ uviedol. Výstava bude otvorená do 30. apríla.