Dve univerzity v Košiciach plánujú na 17.novembra rektorské voľno
Košice 5. novembra (TASR) - Študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) aj Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach budú mať 17. novembra rektorské voľno. Na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) sa výučba uskutoční náhradnou formou - pre študentov pripravili diskusie, prednášky a sprievodný program.
UVLF v Košiciach si 17. november každý rok pripomína ako Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva. „Nezmení sa to ani v prípade, keď tento štátny sviatok nie je dňom pracovného pokoja a rektor UVLF na tento deň udelí študentom rektorské voľno,“ povedala pre TASR hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.
Zástupcovia študentov podľa jej slov informovali, že pri tejto príležitosti zorganizujú stretnutie, na ktorom si chcú symbolicky pripomenúť hodnoty, ktoré sa spájajú s udalosťami z rokov 1939 a 1989. „Je dôležité pripomínať si okamihy, ktoré zmenili osud našej krajiny, a je nevyhnutné uvažovať o tom, čo môže urobiť jednotlivec, aby ovplyvnil celú spoločnosť,“ dodala. Sloboda zmýšľania, vyznania či konania, demokracia, tolerancia a ľudské práva sú podľa univerzity aj dnes hodnotami v ohrození.
Rektorské voľno 17. novembra pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu budú mať aj študenti UPJŠ. „V uvedenom termíne sa nekoná výučba,“ oznamuje univerzita na svojej webovej stránke.
TUKE na sociálnej sieti uvádza, že 17. november patrí študentom - tým, ktorí sa nebáli postaviť za pravdu, slobodu a demokraciu. „TUKE si 17. november uctí so svojimi študentmi aktívne - otvoreným dialógom, poznaním, porozumením. Študentom sme pripravili možnosti stráviť tento deň na pôde univerzity účasťou na diskusiách, prednáškach a sprievodnom programe, ktoré pripomenú odkaz slobody a demokracie,“ informuje.
To, že viacero vysokých škôl dalo študentom mimoriadne voľno na 17. novembra, šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nevníma ako gesto proti rozhodnutiu vlády, ale ako gesto, ktorým si chcú uctiť Deň študentstva. „Nezrušili sme sviatok, ktorý je dôležitý a ktorý si je potrebné pripomínať,“ zdôraznil minulý mesiac s tým, že zrušenie dňa pracovného pokoja, ktorý sa týka aj 17. novembra, si vyžiadala konsolidácia.
