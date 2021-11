Dve základné školy v Hriňovej majú po jednej triede v karanténe

Hriňová 19. novembra (TASR) – V oboch hriňovských základných školách poslal regionálny úrad verejného zdravotníctva do karantény po jednej triede v tretích ročníkoch. Pre TASR to v piatok uviedol primátor Hriňovej v Detvianskom okrese Stanislav Horník.



Ako dodal, na mestskom úrade je stav stabilizovaný a všetci zamestnanci pracujú prezenčne. „Pre nové opatrenia, ktoré budú platiť od pondelka (22. 11.) aj pre naše zariadenia, zabezpečujeme dostatok antigénových testov,“ spomenul.



Novú verziu COVID automatu vo štvrtok (18. 11.) schválila vláda SR. Podľa neho má totiž pre vstup do zamestnania v červených, bordových a čiernych okresoch platiť režim OTP. Dočasne sa tak má podmieňovať vstup zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní alebo negatívnom výsledku testu, alebo vykonaním testu u zamestnávateľa.



Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bolo v Hriňovej vo štvrtok. „Popoludní sa do mestského kultúrneho strediska prišlo zaočkovať 87 ľudí, z toho 59 sa zaočkovalo prvou dávkou vakcíny. Očkovací tím sa stretol len s pozitívnymi ohlasmi. Ľudia ocenili plynulosť a dostupnosť očkovania,“ priblížil prednosta hriňovského mestského úradu Marián Ďurica. „Od leta išlo už o štvrté zorganizované očkovanie v našom meste. Pre dopyt od občanov budeme pokračovať v organizácii očkovacích dní v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti z Detvy,“ podotkol.



Od pondelka 15. novembra je okres Detva v treťom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá čiernej farbe. Rovnako to bude aj od pondelka 22. novembra.