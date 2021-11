Dve základné školy vo Zvolene prešli na dištančnú formu výučby

Zvolen 9. novembra (TASR) – Dve základné školy vo Zvolene prešli pre šírenie nového koronavírusu na dištančnú formu výučby, každá v dvoch svojich triedach. Pre TASR to v utorok uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.



Ako dodal, celkovo sa tak dištančná výučba nateraz týka žiakov štyroch tried vo zvolenských základných školách. Šesť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen navštevuje v súčasnosti 3209 žiakov, čo je o 77 menej ako v minulom školskom roku.



„Čo sa týka kultúry, mesto aj pre aktuálnu pandemickú situáciu neorganizuje žiadne hromadné kultúrne či športové podujatia,“ podotkol. Podľa neho mestský úrad funguje v nezmenenom režime, klientske centrum je obyvateľom k dispozícii od pondelka do piatka.



Od pondelka 8. novembra je okres Zvolen v druhom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá bordovej farbe. Vláda SR na svojom rokovaní minulý týždeň schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.