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ÚTOK V MHD: Dve ženy mali fyzicky napadnúť revízora
Hovorkyňa priblížila, že pri kontrole lístkov v autobuse MHD v smere na Trnavské mýto a Letisko M. R. Štefánika boli obe vyzvané, aby predložili cestovné doklady aj preukaz totožnosti.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Polícia vzniesla v pondelok (16. 11.) obvinenie dvom ženám z okresu Ružomberok za trestný čin výtržníctva. Podľa doposiaľ dostupných informácií mali verbálne aj fyzicky napadnúť kontrolóra cestovných lístkov. Obe boli krátko po incidente na zastávke MHD na Račianskom mýte v Bratislave obmedzené na osobnej slobode a umiestnené do cely policajného zaistenia. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Priblížila, že pri kontrole lístkov v autobuse MHD v smere na Trnavské mýto a Letisko M. R. Štefánika boli obe vyzvané, aby predložili cestovné doklady aj preukaz totožnosti. Po vystúpení z autobusu riešil kontrolór úhradu cestovných lístkov a pokút. „Krátko na to sa jedna z obvinených pokúsila kontrolórovi vytrhnúť z rúk cestovný doklad a začala ho fyzicky napádať. K tomuto konaniu sa pridala aj ďalšia obvinená, pričom kontrolórovi spolu spôsobili zranenia, pre ktoré bol prevezený do nemocnice na ošetrenie,“ doplnila hovorkyňa.
V prípade preukázania viny pred súdom hrozí podľa jej slov 30-ročnej M. K. a 29-ročnej A. H. trest odňatia slobody až na tri roky.
Priblížila, že pri kontrole lístkov v autobuse MHD v smere na Trnavské mýto a Letisko M. R. Štefánika boli obe vyzvané, aby predložili cestovné doklady aj preukaz totožnosti. Po vystúpení z autobusu riešil kontrolór úhradu cestovných lístkov a pokút. „Krátko na to sa jedna z obvinených pokúsila kontrolórovi vytrhnúť z rúk cestovný doklad a začala ho fyzicky napádať. K tomuto konaniu sa pridala aj ďalšia obvinená, pričom kontrolórovi spolu spôsobili zranenia, pre ktoré bol prevezený do nemocnice na ošetrenie,“ doplnila hovorkyňa.
V prípade preukázania viny pred súdom hrozí podľa jej slov 30-ročnej M. K. a 29-ročnej A. H. trest odňatia slobody až na tri roky.