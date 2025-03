Dve zvolenské školy sa zapojili do národného projektu

Zvolen 21. marca (TASR) - Podpisom memoranda o spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR sa mesto Zvolen zapojilo do národného projektu Príležitosť pre všetkých. Základné školy Hrnčiarska 1 a Jilemnického 2 v rámci neho postupne vypracujú vlastné projekty na predchádzanie segregácie v sociálnej oblasti. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že zo Zvolena, ako jednej z 13 lokalít, môžu vzísť skúsenosti, ktoré pomôžu pri prekonávaní prípadných prekážok vo vzdelávaní spôsobených segregáciou aj v iných častiach Slovenska. "Zástupcovia oboch škôl i mesta budú v kontakte s regionálnou koordinátorkou desegrácie, aby spoločne vytvorili vlastné projekty na prekonávanie možných prekážok v prístupe ku vzdelaniu detí," objasnil hovorca.



Segregácia, akékoľvek vedomé či nevedomé vyčleňovanie skupiny detí z prístupu k vzdelaniu a rozvíjaniu ich špecifických daností, je podľa mesta neprípustná. "Riaditelia sa rozhodli zapojiť do dôležitého projektu, aj keď vedia, že si to bude vyžadovať prácu nad rámec ich bežných povinností," zhrnul zvolenský primátor Vladimír Maňka pri podpise memoranda.



Národný projekt má podporiť desegregáciu vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Splnomocnenec pre rómske komunity Alexander Daško pripomenul, že je potrebné, aby na projekte participovali nielen samosprávy a pedagógovia, ale aj rodičia detí z MRK. "Bez nich to naozaj nevieme reálne implementovať a docieliť konkrétny cieľ," povedal. Výsledkom projektu majú byť vzorové desegregačné štandardy pre každú z lokalít, ktoré si budú môcť školy zapracovať do vlastných školských poriadkov.



Štátny tajomník MŠVVaM Ján Hrinko priblížil, že počas nasledujúcich rokov dôjde k vypracovaniu troch analytických a koncepčných správ. "Naši zamestnanci v počte 20 budú pracovať nasledujúce roky priamo v týchto lokalitách, na školách, samosprávach, budú vykonať potrebnú a intenzívnu prácu," vysvetlil.