Zvolen 17. mája (TASR) – Dve zvolenské vakcinačné centrá sa spájajú do jedného. „Očkovať sa bude už len v budove Doprastavu,“ informovala TASR Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



„Od utorka 18. mája všetci registrovaní záujemcovia na prvú, ako aj na druhú dávku vakcíny proti novému koronavírusu musia prísť už len do budovy Doprastavu,“ dodala. „Očkovať sa bude vakcínou od Pfizer/BioNTech a pre očkovaných druhýkrát ešte aj vakcínou od AstraZenecy,“ podotkla riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá. Všetci, ktorí prídu na očkovanie, musia byť zaregistrovaní, a až po pridelení termínu formou SMS správy sa môžu dostaviť na očkovanie. Platí to aj pre sprievod pri senioroch nad 70 rokov. Tí, ktorí prídu na očkovanie druhou dávkou, musia mať pri sebe aj potvrdenie o prvom očkovaní.



Nemocnica podľa hovorkyne naďalej eviduje zlepšovanie pandemickej situácie a pokles počtu pozitívnych pacientov. „Aktuálne máme hospitalizovaných dvoch pacientov, ktorí si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, 11 sú na lôžku a 20 je podozrivých na ochorenie COVID-19. Zamestnancov s týmto potvrdeným ochorením nemáme k pondelku žiadneho. Sedem kolegov je však dlhodobo práceneschopných v súvislosti s prekonaným novým koronavírusom,“ objasnila riaditeľka nemocnice.



Pavliková tiež poznamenala, že nemocnica rozbieha aj plánované operácie, za minulý týždeň ich bolo približne 50. „Upozorňujeme však, že pre bezpečnosť výkonu ostatných hospitalizovaných aj zamestnancov musia mať všetci, ktorí nastupujú do nemocnice na plánované operácie, negatívny test na nový koronavírus,“ ukončila.