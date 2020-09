Dvesto dobrovoľníkov pomôže zlepšiť prostredie v Nitre a Topoľčanoch

Nitra 17. septembra (TASR) – Dobrovoľníci z Nitry a Topoľčian pomôžu v rámci podujatia Naše Mesto zlepšiť životné prostredie v regióne, v ktorom žijú. Celkovo 140 dobrovoľníkov z Nitry bude v piatok (18. 9.) čistiť okolie archeologického náleziska na Zoborskom kláštore, pomôže s upratovaním parku Sihoť, natieraním dreveného bludiska i údržbou preliezačiek pre deti v škole na Mudroňovej ulici, ale aj pri umývaní archeologických artefaktov na hrade Hrušov, informovala Zuzana Schaleková z Nadácie Pontis, ktorá podujatie organizuje. Naše Mesto je súčasťou kampane Týždeň dobrovoľníctva 2020.



Ďalších 60 dobrovoľníkov v Topoľčanoch pomôže s vybudovaním bosonohého chodníka s pieskoviskom vedľa budovy materskej školy na Gogoľovej. Veľké upratovanie čaká aj park so vzácnymi drevinami pri kaštieli v Oponiciach. Dobrovoľníci budú čistiť jazierko a celkovo zmierňovať škody, ktoré v parku ešte vlani spôsobila silná víchrica.



Naše Mesto je jedno z najznámejších podujatí firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. V tomto roku sa doň zapojí približne 3550 dobrovoľníkov z 84 firiem a inštitúcií. V 14 slovenských mestách a ich okolí pomôžu 97 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie.



Vlani sa do projektu zapojilo viac ako 10.000 dobrovoľníkov, tento rok účasť ovplyvnili bezpečnostné opatrenia. „Situáciu pozorne sledujeme a prijímame opatrenia, ktoré sú nielen v súlade s nariadeniami hlavného hygienika, ale aj nad ich rámec. Zrušili sme všetky aktivity v domovoch pre seniorov. Obmedzili sme počty dobrovoľníkov, aby na jednej aktivite pracovali len ľudia z jednej firmy. V jednej skupine je priemerne 15 ľudí. Dbáme tak na to, aby sa rôzne skupiny navzájom nestretávali,“ uviedol výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.