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Dvoch mužov obvinili z vydierania, poškodený prišiel o 10.000 eur
Starší z obvinených mužov bol už v minulosti viackrát súdne trestaný za obdobnú trestnú činnosť.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 28. augusta (TASR) - Kriminalisti z Nového Mesta nad Váhom objasnili prípad vydierania, pri ktorom poškodený prišiel o 10.000 eur. Obvineniu zo zločinu vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva v tejto súvislosti čelia dvaja muži vo veku 39 a 30 rokov. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Objasneniu prípadu predchádzalo rozsiahle preverovanie a množstvo procesných úkonov. Kolegovia vykonali viaceré domové prehliadky, obhliadky miesta činu, výsluchy osôb a operatívne previerky. Zabezpečili informácie od telekomunikačných operátorov, údaje k bankovým účtom a kamerové záznamy, ktoré následne podrobne analyzovali,“ spomenula Krajčíková s tým, že na základe získaných poznatkov a zabezpečených dôkazov sa kriminalistom podarilo stotožniť dvojicu podozrivých mužov.
„Podľa doteraz zistených skutočností mal 39-ročný obvinený v decembri 2025 pod falošnou identitou ženy nadviazať na sociálnej sieti komunikáciu s 26-ročným poškodeným a vylákať od neho intímnu fotografiu. Následne poškodeného telefonicky kontaktoval a vydával sa za policajného vyšetrovateľa. Tvrdil mu, že fotografiu zaslal neplnoletej osobe a prípad polícia vyšetruje ako sexuálne obťažovanie. Zároveň mu naznačil, že vec je možné vyriešiť mimosúdnou cestou,“ priblížila policajná hovorkyňa.
Doplnila, že poškodený následne kontaktoval číslo údajnej matky neplnoletej osoby, aj za túto osobu sa pomocou zmeneného hlasu vydával 39-ročný obvinený. Využitím časového a psychologického nátlaku a pod hrozbou súdneho konania mal od poškodeného vylákať 10.000 eur, ktoré mu odoslal v dvoch platbách. „Do konania sa mal zapojiť aj 30-ročný obvinený, ktorý zabezpečil bankový účet, bankomatové karty a ďalšie účty určené na prevody a výbery peňazí. Vylákané finančné prostriedky 30-ročný obvinený vybral z bankomatov v Lučenci a odovzdal 39-ročnému obvinenému,“ ozrejmila Krajčíková.
Obaja muži mali svojím konaním spôsobiť poškodenému škodu vo výške 10.000 eur. Starší z obvinených mužov bol už v minulosti viackrát súdne trestaný za obdobnú trestnú činnosť. Naposledy ho koncom roka 2025 odsúdili za pokračovací zločin vydierania spáchaný formou spolupáchateľstva s ďalšími osobami. V uvedenom prípade išlo celkovo o 188 skutkov. Polícia muža obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, o ktorom bude rozhodovať súd. Mladší z obvinených mužov je stíhaný na slobode.
„V danej veci sú aj naďalej vykonávané potrebné procesné úkony. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ dodala policajná hovorkyňa.
„Objasneniu prípadu predchádzalo rozsiahle preverovanie a množstvo procesných úkonov. Kolegovia vykonali viaceré domové prehliadky, obhliadky miesta činu, výsluchy osôb a operatívne previerky. Zabezpečili informácie od telekomunikačných operátorov, údaje k bankovým účtom a kamerové záznamy, ktoré následne podrobne analyzovali,“ spomenula Krajčíková s tým, že na základe získaných poznatkov a zabezpečených dôkazov sa kriminalistom podarilo stotožniť dvojicu podozrivých mužov.
„Podľa doteraz zistených skutočností mal 39-ročný obvinený v decembri 2025 pod falošnou identitou ženy nadviazať na sociálnej sieti komunikáciu s 26-ročným poškodeným a vylákať od neho intímnu fotografiu. Následne poškodeného telefonicky kontaktoval a vydával sa za policajného vyšetrovateľa. Tvrdil mu, že fotografiu zaslal neplnoletej osobe a prípad polícia vyšetruje ako sexuálne obťažovanie. Zároveň mu naznačil, že vec je možné vyriešiť mimosúdnou cestou,“ priblížila policajná hovorkyňa.
Doplnila, že poškodený následne kontaktoval číslo údajnej matky neplnoletej osoby, aj za túto osobu sa pomocou zmeneného hlasu vydával 39-ročný obvinený. Využitím časového a psychologického nátlaku a pod hrozbou súdneho konania mal od poškodeného vylákať 10.000 eur, ktoré mu odoslal v dvoch platbách. „Do konania sa mal zapojiť aj 30-ročný obvinený, ktorý zabezpečil bankový účet, bankomatové karty a ďalšie účty určené na prevody a výbery peňazí. Vylákané finančné prostriedky 30-ročný obvinený vybral z bankomatov v Lučenci a odovzdal 39-ročnému obvinenému,“ ozrejmila Krajčíková.
Obaja muži mali svojím konaním spôsobiť poškodenému škodu vo výške 10.000 eur. Starší z obvinených mužov bol už v minulosti viackrát súdne trestaný za obdobnú trestnú činnosť. Naposledy ho koncom roka 2025 odsúdili za pokračovací zločin vydierania spáchaný formou spolupáchateľstva s ďalšími osobami. V uvedenom prípade išlo celkovo o 188 skutkov. Polícia muža obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, o ktorom bude rozhodovať súd. Mladší z obvinených mužov je stíhaný na slobode.
„V danej veci sú aj naďalej vykonávané potrebné procesné úkony. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ dodala policajná hovorkyňa.