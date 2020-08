Dvojdňové podujatie v Galante pripomína bitku pri Veľkých Vozokanoch

Galanta 22. augusta (TASR) – Mestský park v Galante sa počas víkendu stane dejiskom protitureckých bojov. Dvojdňové podujatie s názvom Slávny rod Esterházy de Galantha pripomenie bitku pri Veľkých Vozokanoch, v ktorej v boji s rabujúcimi tureckými oddielmi zahynuli štyria významní potomkovia rodu Esterházy.



Program, ktorý pravidelne organizuje občianske združenie (OZ) Neogotický kaštieľ v Galante, sa začína v sobotu od 13. hodiny a potrvá až do večerných hodín v nedeľu 23. augusta. Hlavnou témou historického podujatia bude opäť bitka uhorských a tureckých vojsk, ku ktorej došlo pri Veľkých Vozokanoch v auguste roku 1652.



Rekonštrukciu bojov si budú môcť návštevníci pozrieť v sobotu o 15. a 17. hodine a v nedeľu o 16. hodine. „Pripravené sú aj rôzne sprievodné podujatia. Okrem prednášok odborníkov sú to aj ukážky umenia lukostrelcov či remeselná ulička. O zábavu sa postará Etien Band, G-Sax Quartett, Filip Fehér a Melody Gentlemen z Ledníc,“ informovali o tom organizátori.



Miesto bitky medzi Malými a Veľkými Vozokanmi v súčasnosti označuje pamätník v podobe mohutného bronzového leva. Pred viac ako 360 rokmi sa tam 4000 tureckým vojakom pod vedením ostrihomského bega Kara Mustafu postavilo vyše 1000 ozbrojencov z oddielov Adama Forgáča a Ladislava, Gašpara, Františka a Tomáša Esterházyovcov. Počas dvojdňovej bitky sa početne oveľa slabšiemu vojsku uhorských šľachticov podarilo zvíťaziť a stovky tureckých vojakov zabiť. Bitku pomohli uhorskému vojsku rozhodnúť obyvatelia okolitých obcí, ktorí Turkov napadli vidlami a cepmi. V boji položili život všetci štyria Esterházyovci, ktorých neskôr previezli do Trnavy a pochovali v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.